青年計劃重演22k 藍智庫籲最低三萬

勞動部的「青年就業計劃」補貼企業付薪水，恐使22k惡例再現！國家政策基金會29日舉辦記者會，國民黨立委林奕華擔憂，政府代替企業支付青年薪水，恐使企業刻意拉低薪資，要求政府訂定保障青年最低薪資3萬的標準。不分黨派立委都曾質疑，「恐會重蹈22k覆轍。」

勞動部規劃「安穩青年就業計劃」，每僱用一名剛畢業的年輕人，就補助僱主每月1.2萬元。各界擔心，此舉缺乏細節規範，恐使企業產生消極心態僅給予最低薪資。

青年難找工作

即將畢業的青年面臨疫情衝擊，尋找工作機會將特別困難。勞動部針對此現象將推出「安穩青年就業計劃」，但國民黨立委林奕華29日質疑，勞動部補助願意聘僱剛畢業青年的僱主，將補貼僱主每個月1萬2000元，最長12個月，恐怕會使企業產生消極心態，刻意給予勞工低薪。

林奕華擔心表示，應立法保障青年最低薪資，她說：「這可能會造成勞動市場低薪化的不良發展，政府應訂定如最低薪資3萬元的標準。」另一方面，她也指出因補助金額過低及期限短，誘因不足以提升企業積極提供就業機會的意願。

補助須防消極企業

事實上，不分黨派立委都曾對該計劃提出疑問，國民黨立委萬美玲曾於質詢中表示，計劃應加入保障機制，如雇主在3年內不可無故解僱勞工等。民進黨立委黃國書也曾說，過去政府推動22k政策時，有僱主即因此開除原有員工騰出空間聘請年輕人，等到補助期限過後又將其解僱，「安穩就業計劃恐會重蹈22K的覆轍。」

他表示，政府應該趁現在硬起來，以強制公權力要求業者將外送員加入勞健保，以保障未來從事的青年勞工權益。政治大學勞工研究所教授成之約補充，不管是青年就業、非典型勞工保障等問題，主要問題都跟未知的疫情發展有關。他建議，政府不該把補助期限鎖定，「應該持續收集數據，並一直滾動式修正推行的措施。」

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