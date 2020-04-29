紓困雜音多 蘇揆：不發統統有獎的消費券

新冠肺炎疫情有轉緩趨勢，各方關注下階段紓困及產業振興成效。由於民進黨內對行政院推出的紓困方案多有雜音，行政院長蘇貞昌昨邀執政黨籍立委「便當會」，聽取意見。行政院發言人Kolas Yotaka指出，蘇揆在會中表示，行政院不發統統有獎的消費券，將鎖定受重大衝擊的企業與個人及經濟弱勢紓困，「會一步一步做好」。

蘇貞昌昨也召集國營事業董事長與相關部會表示，穩住了疫情，更要提早布局疫情結束後的振興，讓公共建設成為經濟復甦時的火種。蘇揆並說重話，強調公共建設如果進度卡關要立刻解決，「我不聽失敗的理由」。

紓困認定太嚴 基層多認為被刁難

Kolas表示，蘇揆昨邀請執政黨團立委超過四十人至行政院。據轉述，多由立委發言，反映內容主要有兩大類，分別是紓困程序太繁瑣，與銀行對紓困認定太嚴苛，款項下不來，基層普遍有被刁難的感覺。

Kolas表示，立委提出的意見多元並涵蓋各產業，從製造業、中小企業、美髮、小吃、農漁業等；討論頻次最高的包括產業紓困標準「業績衰退超過百分之五十」是否有調整空間、五十萬小額貸款的還款方式能否更多元、銀行放款的標準能否再鬆綁等。

民進黨立委林俊憲表示，不少立委提及，銀行辦理紓困業務不夠積極，擔心紓困貸款可能讓銀行產生呆帳；也有民眾反映，特別是民營銀行，除刁難申請程序，資格認定也很嚴苛，讓紓困美意「看得到、卻吃不到」。

立委王定宇建議，企業或個人已達紓困標準，就不必再舟車勞頓向多個單位申請，應由行政院部門檢視其符合的紓困標準，直接核發補助，「手續簡便了，民眾對紓困才會有感。」

立委郭國文針對酷碰券表示，不應藉由將酷碰券綁行動支付來推廣新形態消費方式；酷碰券不應該設定太多限制，否則最後只有行動支付平台受惠，如夜市、攤商都振興不到。

經長：酷碰券政策 不是面子問題

此外，經濟部長沈榮津昨接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，被問到各界對酷碰券政策的反應並不太好，政府因面子問題不好意思取消，但沈榮津澄清，這不是面子問題，也沒有不好意思取消的情形，酷碰券政策沒有預設立場，持續傾聽各方意見。沈榮津說，酷碰券確實對於行動支付不普及的偏鄉，有數位落差問題，這部分將持續檢討，討論可行方案。