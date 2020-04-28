快訊

錢櫃3家分店安檢不合格 北市府開鍘各罰12萬

約談林森錢櫃店經理 消防包商：陸續斷水線曾修警報器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紓困爆雜音 蘇貞昌約立委吃便當

聯合晚報 / 記者丘采薇／台北報導
各界關心經濟部的酷碰券何時上路，民進黨內對於酷碰券是否綁行動支付也很有意見。圖為寧夏夜市。 記者葉信菉／攝影
各界關心經濟部的酷碰券何時上路，民進黨內對於酷碰券是否綁行動支付也很有意見。圖為寧夏夜市。 記者葉信菉／攝影

經濟部規畫發放酷碰券振興經濟，但發放時機須待中央疫情指揮中心指示，如何發放也還在研議中。民進黨內最近對行政院推出的紓困方案有很多雜音，行政院長蘇貞昌今天中午邀請立委到行政院便當會，希望交換意見。

各界關心經濟部將推出的酷碰券何時上路，民進黨內對於酷碰券是否綁行動支付也很有意見，憂心行動支付對於上了年紀的民眾來說使用不便。政院指出，目前是紓困階段，但酷碰券是振興經濟階段才發放，本來就會等疫情趨緩之後才推出，至於酷碰券的形式也可以討論，無論是綁行動支付或實體票券，都有可能。

民進黨立委黃國書表示，酷碰券若綁行動支付，越基層的民眾越不習慣，習慣使用要經過一段時間指導，還要去說明，等到大家都習慣了，可能已經沒辦法解燃眉之急，既然政府的目的是振興經濟，還是用民眾最便利的方式辦理會比較好。

民進黨立委郭國文表示，要紓困就紓困，要推廣就推廣，不應藉由將酷碰券綁在行動支付來推廣新型態消費方式，酷碰券不應該設定太多限制，否則最後只有行動支付平台受惠。他也說，也因為行動支付通路都鎖定特定產業，如夜市、攤商都振興不到。

郭國文說，他認為除了針對藝文、商圈、夜市及零售等四大通路的振興可以維持，但應該推出周間券，讓消費時間區隔，鼓勵民眾周間消費，並用實體的抵用券處理。

民進黨 行政院 蘇貞昌 疫情紓困

延伸閱讀

2300件防護衣捐日 日代表：苦難伸援手 真朋友！

連假順時中 請守社交距離

時力民調 17.7%民眾被要求減少工時或休無薪假

蘇貞昌跳出來了 可別做六月割菜

相關新聞

行政立法便當會談紓困 蘇貞昌：不發通通有獎的消費券

民進黨團今與行政院舉行便當會，立委針對產業紓困標準「業績衰退超過50%」是否有調整空間、50萬小額貸款的還款方式能否更多...

經部通過第二波外送補助服務業者 Foodpanda仍不在內

經濟部商業司昨（27）日晚間公布第二波外送平台補助方案的合格外送業者，包括GOGOVAN、Lalamove等物流公司皆上...

何時才會宣布進入振興階段？陳其邁回應了

經濟部長沈榮津日前強調，發放消費券或現金等方式，要等進入振興階段才會開始，目前仍在紓困階段。至於何時才會進入振興階段？行...

懶人包／疫情紓困方案一次看！誰能受惠？怎麼申請？

COVID-19（新冠肺炎）疫情衝擊各行各業，政府針對受影響的行業及個人提供補貼、借貸等多項紓困方案。以下整理各單位紓困方案。

振興靠加速公共建設效率 蘇貞昌：我不聽失敗的理由

行政院長蘇貞昌今召集國營事業董事長與相關部會，做出指示，除了要嚴格防疫，更要增強公共建設的效率。蘇貞昌講重話，強調公共建...

紓困爆雜音 蘇貞昌約立委吃便當

經濟部規畫發放酷碰券振興經濟，但發放時機須待中央疫情指揮中心指示，如何發放也還在研議中。民進黨內最近對行政院推出的紓困方案有很多雜音，行政院長蘇貞昌今天中午邀請立委到行政院便當會，希望交換意見。

松果助攻企業轉型 OSIM也來了

興櫃電商松果購物（6740）助攻中小企業數位轉型，日前配合經濟部紓困政策，推出「中小企業單店百萬補助計畫」，讓店家能夠在疫情下維持開發與調整商品的腳步，同時透過補助，穩定店家獲利的基礎。

酷碰券被罵翻 沈榮津：取不取消，「不是面子問題」

新冠肺炎國內疫情日漸趨緩，但扮演著振興國內經濟重要角色的「酷碰券」，未上路就被罵翻天，甚至藍、綠政黨都看不下去，紛紛喊取消。對此，經濟部長沈榮津今日表示，酷碰券取不取消，「不是面子問題，也沒有所謂不好意思取消」，至於最後究竟會不會推出消費券？沈榮津強調，沒有預設立場，會傾聽人民的聲音。

國營事業降租 綠委喊政府帶頭降5成

經濟部日前宣布，由國營事業帶頭降租2成，財政部也宣布，國有非公用不動產租金減收2成擴大範圍，委託經營、自行設定地上權等土地提供使用方式也比照辦理，希望減輕受疫情衝擊的承租人負擔。但民進黨立委卻認為力道不夠，立委賴瑞隆建議，國營事業應該降租5成，不少民間企業為協助租客共同度過難關，都減了5成，經濟部國營事業只減2成並沒有帶頭效果。

五一訂房可創造66.6億觀光產值 學者籲釋安心訊息

五一連假將至，不過受到清明連假曾針對11景點發布國家級警報影響，訂房率不見起色。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰說，政府應釋出安心旅遊訊息，可把假期經濟發揮到最大值，經估算五一連假光訂房可創造66.6億觀光產值，若加上帶動200億觀光效益，對目前苦撐的觀光業者至為珍貴。

觀光局擬防疫旅遊 疫情緩時推出

五一連假將至，為避免重演清明連假11處人潮爆量，中央流行疫情指揮中心要求交通部一周前提報各地訂房狀況。交通部觀光局代理局長張錫聰說，昨傍晚已提供給中央流行疫情指揮中心，僅能透露「沒有很高、高山地區稍滿」。另外張錫聰說，觀光局已偕同國旅相關公協會規畫防疫旅遊，將不限一日遊，過夜行程也有，待疫情緩解後在指揮中心指示下推出。

五一訂房 花蓮連假前全滿、墾丁澎湖嘸人

五一連假就要到來，各地訂房率不一，目前零確診花蓮，相較於南部，訂房率較佳。一名花蓮民宿業者就說，疫情爆發迄今大家已經「凍抹條」，想出來的心情很明顯，但特別的是，五一連假前全滿，緊接著的假日反而很空，認為是上次清明連假被警告後的後遺症。

熱門新聞

因應疫情、全面轉型 雄獅旅遊43年來首發公司債

各地業者曝訂房狀況 「五一連假反而更空」

日廠又染疫 國巨、華新科迎轉單

祥鈺樓熄燈2個月 饕客溫情喊話讓老闆心癢了

搶救八大慘業上班族 日曜OUTLET砸百萬推振興券

寶成子公司 獲利拉警報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。