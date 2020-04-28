紓困爆雜音 蘇貞昌約立委吃便當

經濟部規畫發放酷碰券振興經濟，但發放時機須待中央疫情指揮中心指示，如何發放也還在研議中。民進黨內最近對行政院推出的紓困方案有很多雜音，行政院長蘇貞昌今天中午邀請立委到行政院便當會，希望交換意見。

各界關心經濟部將推出的酷碰券何時上路，民進黨內對於酷碰券是否綁行動支付也很有意見，憂心行動支付對於上了年紀的民眾來說使用不便。政院指出，目前是紓困階段，但酷碰券是振興經濟階段才發放，本來就會等疫情趨緩之後才推出，至於酷碰券的形式也可以討論，無論是綁行動支付或實體票券，都有可能。

民進黨立委黃國書表示，酷碰券若綁行動支付，越基層的民眾越不習慣，習慣使用要經過一段時間指導，還要去說明，等到大家都習慣了，可能已經沒辦法解燃眉之急，既然政府的目的是振興經濟，還是用民眾最便利的方式辦理會比較好。

民進黨立委郭國文表示，要紓困就紓困，要推廣就推廣，不應藉由將酷碰券綁在行動支付來推廣新型態消費方式，酷碰券不應該設定太多限制，否則最後只有行動支付平台受惠。他也說，也因為行動支付通路都鎖定特定產業，如夜市、攤商都振興不到。

郭國文說，他認為除了針對藝文、商圈、夜市及零售等四大通路的振興可以維持，但應該推出周間券，讓消費時間區隔，鼓勵民眾周間消費，並用實體的抵用券處理。