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後新冠時代企業求生術／飯店業自引活水 跨品牌打團體戰

聯合報 / 記者何醒邦／台北報導
雲朗觀光總經理盛治仁表示，不能被動等待政府紓困，「愈是黑暗的時代，愈需要互相照顧與關懷。」 記者林伯東／攝影
雲朗觀光總經理盛治仁表示，不能被動等待政府紓困，「愈是黑暗的時代，愈需要互相照顧與關懷。」 記者林伯東／攝影

新冠肺炎對經濟的影響既深又廣，當朝野還在爭論該發放消費券或酷碰券時，民間飯店三巨頭：老爺、雲朗、凱撒集團三月底共同發行一億元的聯合通用券，給旗下和關係企業員工每人一萬元，透過「消費券」模式自救。

疫情爆發前，這根本不可能。」雲朗觀光集團總經理盛治仁一路走來體悟深刻，「飯店業競爭激烈，殺得血流成河，但現在竟放下刀刃，手牽手度過難關，以前想都沒想過。」關鍵在於三位大老闆—老爺的林清波、雲朗的張安平、凱撒的林鴻道，都願意自掏腰包，加碼投資員工，守住人才。盛治仁說，疫情改變了很多事情，但「愈是黑暗的時代，愈需要互相照顧與關懷。」

以下為盛治仁訪談摘要：

問：疫情衝擊下，公司有何因應與改變？

答：觀光產業是重災區，雲朗執行長張安平擅長危機處理，一月底春節期間已先開視訊會議應變，並演練居家上班，公司也勸說同仁不要出國、並負擔機票損失。

不減薪不放無薪假

我身為經理人，算過放無薪假等節流方案，但張安平連看也不看，他先增資十億元，來度過這一波不景氣。後來二、三月疫情風暴擴大，董事長辜懷如錄製影片讓同仁知道不減薪、不放無薪假，希望一起團結度過難關，讓一開始覺得「管太多」的同仁，回想起來都很感謝，也產生凝聚力。

雖然雲朗的業績也是慘，但對於觀光局的補助，張安平決定不去申請，以免排擠到中小型旅館同業，「我們還有能力，先給有需要的人。」最近張安平又給出新目標「還能幫社會做什麼？」同仁建議，如照顧獨居老人、幫鄰里消毒、幫忙發口罩、送點心給醫護人員等，等於雲朗在台灣的兩千多名員工要一起作志工。

問：在拚經濟上，有何創新作法？

答：二月中，我們幾個業者聚餐一起想出路，有人提議，住房率掉到只有一成，此時鼓勵員工國旅，可帶動衍生商機，乾脆在我們幾家飯店內相互幫忙試試看。

這樣的「創舉」得拿出一大筆資源，最後在三位大老闆拍板決定後，三月底，由老爺、雲朗和凱撒共同發行一億元通用券，給旗下和關係企業包括互助營造、台泥、嘉泥、宏國集團的一萬名員工，平均每人一萬元，可使用在三集團共卅間飯店內的住宿、餐飲等款項。預計將帶動五億元的產業活水。

這次能首度跨品牌合作打「團體戰」，真的是不計算自身利益，也是疫情爆發前，完全想不到的事情。飯店業過去競爭遠大於合作，現在等於大家放下刀刃，一起互助求生。

百餘公司洽詢通用券

問：接下來還有哪些計畫？

答：目前通用券受到好評，月中還擴大推廣到各企業與公司行號，希望一起把安全和消費留在台灣。現在有一百多家公司來洽詢，還有一家說要買一萬多張，讓我們欣慰；未來通用券也不排除零售，讓一般民眾購買。

這次疫情對經濟的影響既深又廣，需要相當長時間才能恢復榮景。我們不能被動等待疫情變化或政府紓困，更要努力開創藍海，希望用「共好」的概念影響觀光產業。疫情改變了很多事情，不只是通用券的合作，未來我們三集團還希望能做到「共同採購、共同行銷」等。黑暗之後，必定看到光明。

疫情 凱撒

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