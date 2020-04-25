防疫千億保 立院預算中心質疑「執行本末倒置」

新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院提出「防疫千億保」方案協助企業紓困，但立法院預算中心指出，方案開辦以來，預算原以「營運資金」貸款為主要項目，僅核貸五三一家，反而是次要的「振興資金」貸款已核貸一二○二家，有本末倒置之嫌。

行政院提出「防疫千億保」方案協助企業紓困，但立法院預算中心指出，方案開辦以來，原鎖定營運資金貸款為主要項目，但是振興資金貸款家數卻遠高於營運貸款。

評估報告表示，到四月十六日止，本來預期辦理的主要項目營運資金貸款，協助不裁員減薪企業，僅核貸五三一家，金額為四十四億餘元。

反而是較為次要的協助企業辦理振興轉型融資需求的振興資金貸款，已核貸一二○二家，金額為七十五億餘元。

報告也質疑，酷碰券由政府提供使用行動支付的消費者百分之廿五折扣，但我行動支付普及率為六成二，需兼顧使用行動支付不便消費者的權利。