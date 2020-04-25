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急難救助金 新增2類救助對象

聯合報 / 記者陳熙文／台北報導
紓困方案多，「急難救助金」新增兩項可申請急難救助對象。 記者杜建重／攝影
紓困方案多，「急難救助金」新增兩項可申請急難救助對象。 記者杜建重／攝影

疫情衝擊經濟，對於無勞保、無健保等勞工，急難申請相關紓困方案，行政院希望以「急難救助金」的既有政策提供協助，政院政務委員龔明鑫昨宣布新增兩項可申請急難救助對象，包括「因為疫情請假或無法從事工作導致家庭生計受困者」，以及「因疫情接受隔離治療不幸死亡無力殮葬者」。

龔明鑫表示，如果真的因疫情出現生活上的困難，可以申請急難救助，金額最高三萬元；假如是負擔家庭主要生計者，向居住地的鄉鎮市區公所提出申請，若符合相關條件，就會是三萬元。

龔明鑫表示，針對急難救助，今年衛福部編列二點三億元預算，因應疫情又用「以緩濟急」的方式再匡列七八○○萬元，合計三億多元，未來如果申請人數增加，會用預算流通的方式提高預算，「絕對沒有問題」。

另外，針對公益彩券業紓困，財政部次長阮清華昨天也公布申請條件，必須是今年三月一日持有效公益彩券經銷證，且從去年九月至今年五月間，有實際銷售或批購公益彩券紀錄的經銷商，若今年三月至五月各月佣金收入，較去年同期減少百分之十五以上，才可提出申請。

行政院長蘇貞昌昨在立法院指出，合計特別預算達二一○○億元，其中有一七三九億元用於紓困振興，協助民眾度過難關。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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因疫情無法工作致生計受困 可申請急難救助金

紓困公益彩券業 須去年9月至今年5月有銷售或批購紀錄

公益彩券業者納紓困 財政部公布補貼條件

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