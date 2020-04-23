《紓困漏網系列3》民調反映需求 普發現金才有感

民間對紓困措施的迴響，政府有聽見嗎？行政院祭出特別預算補貼民眾，聲稱「有發現金」。但民調顯示，希望發放「全額折抵消費券」及「普發現金」的民意始終穩佔多數，這些人民的心聲能否傳達給政府？國民黨立委再呼籲，好的政策不怕收割，盼執政黨從善如流，採納普發現金方案。

藍立委紓己見

關於國民黨版「普發現金」紓困草案21日在立法院遭封殺，但國民黨立委意見，費鴻泰指出，「民進黨是不想拿香跟著（國民黨）拜。」再加上去年開的支票，以及前瞻基礎建設預算第2期的財源吃緊，都是不發現金券的原因。

鄭麗文說，「民進黨就是太保守，不接地氣，低估了疫情對一般百姓經濟和工作的衝擊。」洪孟楷則說，執政黨有他們的判斷，但如果是因為政策方案是國民黨先提出，執政黨因為政治意識形態而不想跟著走，最終權益受損的是全體國民。

「好的政策，不怕轉彎，好的政策也不怕收割。」國民黨主席江啟臣也呼籲蔡總統，雖然民進黨政府宣稱估計約有300萬人受惠，但與國民黨規劃排富後主動發放現金，預估1,500萬人受惠的版本，仍有極大落差，世界先進國家都已採行普遍發放現金的方式，希望執政黨能考量民苦，以更普及的方式發放現金。

民調機構秉持職業道德，應該忠實反映底層民意，讓民眾的抱怨能上達天聽，讓執政者能傾聽民意。（photo by Flickr）

多數人希望發現金

3月10日民調顯示， 65.2%的民眾認為，政府最應該實施的政策為「發放可以全額折抵的消費券」。3月27日的民調也指出，有82.6%民眾希望政府直接發放現金或消費券。4月22日TVBS最新民調顯示，對於國民黨提出普發現金紓困的主張，有56%民眾表示贊成，高於表示不贊成的32%，另外12%則沒有意見。

國民黨23日也公布「經濟紓困民調」，結果顯示有高達33.9%的受訪者認為紓困應該發放消費券或現金，23.4%支持補貼員工薪資、22%支持減稅、6.9%支持無息貸款，蔡政府要推動的「酷碰券」只有0.9%的支持度，證明這項政策應該考慮轉彎，台灣受疫情衝擊需要紓困的人很多，苦民所苦才是王道。

【更多精采內容，詳見 】