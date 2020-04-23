支撐航空業不裁員 媒合500億貸款

「一旦景氣復甦，各界對航空業的需求相當大，現在最大目標是支撐航空業不要裁員！」交通部者林佳龍在行政院23日紓困記者會中指出，航空業目前剩不到1成的運量，交通部除了媒合銀行提供將近500億的貸款，也撥出127.58億的補助給航空相關業，「運量降多少，相關使用費補多少」。

籲航空業內部改革

交通部長林佳龍表示，目前總體來看陸運減少約5成的運量，而空運剩不到1成。對此，交通部撥出127.58億給總計355家的航空相關業（涵蓋航空公司、地勤空廚和機廠商家），對於大型航空公司，交通部媒合公股行庫進行將近500億的大型聯貸案，政府信保45億，預計4月底之前可簽約。

「一旦景氣復甦，航空業需求相當大，最大目標是支撐航空業不要裁員。」林佳龍表示，希望其他航空公司比照華航模式，「愈高層主管減薪愈多」，並藉機進行公司內部改革，以提升競爭力。林佳龍說，他們也鼓勵航空業者增加貨運，因疫情期間貨運可能不減反增。

海、陸運補助

針對陸運，交通部撥出81.73億，林佳龍強調，紓困重點在於民間，而高鐵、台鐵雖然運量減少，但還撐得住，包含計程車、遊覽車、小客車租賃業司機等的薪資補貼每人1個月1萬，共3個月，人才培訓最高可領18,960，並給予今年汽燃費牌照稅減半。

至於海運的方面，林佳龍指出，目前看來貨運並沒有減少太多，甚至還有部分貨品的需求增加，然而長期而言也會受到衝擊，因此交通部提供總計300億的貸款，政府信保27億。針對車輛的消毒與清潔，林佳龍也希望業者能夠實質補貼和獎勵外包的清潔工，國營企業將起示範作用。

考量取消酷碰券

記者問到行政院目前是否考量取消酷碰券，改發消費券？政務委員龔明鑫回應，酷碰券的目的是在疫情趨緩之時「振興消費」，只要能達到這個目的，歡迎社會提供各種想法，但前提是不能違反既有理論和經驗。

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