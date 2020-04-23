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商圈呼籲要減租 發消費券最有感！

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
商圈代表希望政府協助協調減租，紓困的申請條件也應放寬，並採用消費券取代酷碰券來振興經濟。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
商圈代表希望政府協助協調減租，紓困的申請條件也應放寬，並採用消費券取代酷碰券來振興經濟。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「行政院現在不該急著誇耀紓困政績，因為沒有被照顧到的人太多了！」國民黨23日召開「紓困振興方案總體檢」記者會，各商圈代表都表示，客人比往日減少超過7成，政府協助減租才是當務之急，另外，紓困的申請條件也應放寬，並採用消費券取代酷碰券以振興經濟最有感。

補助條件嚴苛

「淡水商圈客流量減少7到8成，營收也減少8到9成。」淡水區商圈文化觀光協會理事長盧育佑指出，現在紓困補助的條件過於嚴苛，很多店家無法滿足補助條件，不開業相對損失還比較少，有些業者寧可違租約也不開業。貸款也只是借錢過來賠，這樣沒辦法幫助到業者，「不給現金，好歹發個消費券嘛！」

烏來溫泉社區發展協會理事長洪楊寶滿說，第一次看到假日整條街一個客人也沒有，大家都不敢到烏來玩，雖然也有詢問申請紓困，但很多人都是租賃的，紓困資格取得非常困難。尤其是現在新烏路上設有檢疫所，造成旅客擔憂不敢前往，希望政府能夠協助澄清，檢疫所並非設於烏來風景區內，民眾不需過度恐慌。

房租減免是當務之急

東區商圈發展協會執行長戴政源說，現在政府提供的租金減免，只有公有地店家才能受益，但是西門町商圈店家大多數都是私有房產，很難有租金減免的效果。高租金之下業者都在苦撐，建議二代健保減免、租金減免，對商圈會比較有感，當然發現金或消費券是最有感的。

「許多商家的創業周轉金也就2到3個月，這樣下去可能會引發一波倒店出走潮。」板橋區商圈景觀發展協會理事長劉朝翔強調，現在的「安心就業方案」及「充電再出發方案」雖然用意良善，但是兩方案都要求雇主需支付員工最低薪資23,800元，對於業者而言完全沒有紓困效果，許多雇主因此降低申請意願。

「行政院長蘇貞昌告訴大家有些人領到現金了，但這些人不過4%左右。」國民黨文傳會主委王育敏指出，有這麼多人生活受到影響，行政院不必急著表功秀政績，應該思考不夠的地方要怎麼加緊跟上？要做更多功課，推出新的便民紓困措施。並呼籲政府能夠發放現金或消費券，增加國人的消費慾望、活絡經濟。

烏來溫泉社區發展協會理事長洪楊寶滿（中）提到，烏來商圈現在的客流量和營業額都僅剩不到2成。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

淡水商圈理事長盧育佑（右）說，淡水店家少，客人會更少，這是惡性循環，「我也在設停損點。」（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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