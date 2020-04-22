冷眼集／打開舉債天花板 真能紓困？

立法院昨三讀通過紓困特別條例修正案，追加一千五百億元紓困特別預算，同時也順利打開舉債天花板，可視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，等於擴大紓困特別預算規模至四千兩百億元。

行政院副秘書長何佩珊日前在立法院解釋，當初編列六百億元時，在規模與框架上，有三分之一放在振興用途上，顯然排擠到紓困資金。此次蔡政府不再重蹈覆轍，也不再對疫情發展保持樂觀，且未雨綢繆，預留下兩千一百億元的額度，以防疫災進一步擴大、重擊經濟，堪稱「超前部署」。

然而，解鎖財政紀律，不代表財政紀律不復存在，立法院給予寬限的額度，絕不能成為揮霍的藉口。蔡政府接下來不但要迅速讓資金送到位，讓廣大的中小企業不至於金流斷裂，得以在疫情期間持續生存，更要幣幣發在刀口上，否則台灣將從疫前的財政健全，恐淪為疫後的杯水車薪。

尤其當前財政不只有紓困特別預算而已，不但有「新式戰機採購特別預算案」必須在近年內執行（一○九年至一一五年），第一期前瞻基礎建設特別預算案也即將進入尾聲。

行政院日前悄悄將第二期前瞻預算請立法院同意案函送國會，雖遭立院打槍，但也顯示，前瞻預算的執行勢在必行，否則相關建設未完工啟用，造成工程閒置，形同政府花費鉅額成本，卻不能回收效益。

在「萬事莫如防疫急」的前提下，一兆五百億元的紓困藍圖已然完備，現只待通過特別預算案，但考驗才正要開始。執行力與財政自律如何取得平衡，將是紓困成功與否的關鍵。