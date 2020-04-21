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車行剝削防疫車隊？ 桃機：司機實領7-8成車資

聯合晚報 / 記者雷光涵／台北報導

桃園機場公司表示，機場原有4家租賃車合約廠商，僅慶賓願意承做桃園機場防疫租賃車。

桃園機場公司說，有關租賃車的車資是機場公司與慶賓協議，經了解，包月或臨時調派的計次車資，車行業者需支付營業所得稅、服務人力及行政作業費用，管銷成本約二至三成，司機可領七至八成實質車資。

桃園機場公司說，經估計，防疫租賃車隊包月駕駛實領車資約在10萬以上，符合市場行情。其他同業支援駕駛所獲車資如有不合理情事，將協助了解個案，並要求相關業者改善，以維防疫英雄權益。

另機場公司為加速駕駛領取車資補助，專案同意依排班計程車、租賃車、遊覽車業者預估的補助車資先行墊付50%金額，並調動駐站單位可支援人力超過百餘人，核對單據加速付款流程，迄4月9日已墊付排班計程車1200萬元、租賃車1000萬元，確保每位防疫駕駛皆能盡快收到車資補助。

新冠肺炎 疫情紓困 桃園機場

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