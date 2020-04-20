《紓困漏網系列2》 需要紓困補貼的只有300萬人？

「民進黨政府排富排掉2,000萬人？」這不只是國民黨立委陳以信的臉書發文，針對行政院紓困號稱嘉惠300萬人，許多民眾心中泛起一個問號：「全台灣需要紓困的人這麼少嗎？」若計入行業別，及家長需要照顧的兒女戶口數，說每7個人裡不到1人需要紓困，你相信嗎？

300萬人也拿得少

根據行政院資料，政府匡列1,035.2億元，劃分成5大類，第1類包括「觀光、農企與藝文產業」，3個月的薪資補貼4成，上限為2萬元，共匡80萬人可申請。第2類為包括司機等自營業者，可補貼3個月，每月1萬元，共匡約110萬人；第3類為低收入戶弱勢族群，3個月每月補助1,500元，共87萬人可申請。

如果以正職來看，第1類從業者，補貼上限連基本薪資23,800元都不到，自營業者的1萬元更直接砍半，遑論弱勢每月1,500元，每天只有50元額度。政府對已承諾補助的300萬族群，尚且如此力道不足，沒照顧到的人又有多少呢？

不能照顧更多人？

「全國2,300百萬人民，只有300萬人受疫情衝擊？」PTT網友不留情酸道，「只給300萬人卻要全民買單，請問這是強迫慈善政策？」對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡總統及蘇揆做臉書圖文宣傳「發現金」根本是呼攏大家，如按照國民黨的主張，加碼1,000億全部發現金、可照顧1,700萬人，嘉惠更多民眾才是政府該做的事。

陳以信指出，發現金要排富，是因為不同所得的家庭儲蓄的比率不一樣，所以高所得家庭給少一些，低所得家庭給多一些，這樣可以讓更多的現金流通在市面上，創造更大的貨幣乘數效果。這也是為何國民黨版本中，要按家戶所得級距來發放現金的原因，全國611萬戶，排富14萬戶，高達98%的家戶都能領到現金。

百業蕭條需要紓困

按照主計總處對就業者按行業別分類，一級產業有農、林、漁、牧業，工業有礦業及土石採取、製造業、電力及煤氣供應，用水供應及汙染整治，營建工程業等。在經濟停擺之下，農林漁牧礦業、製造業、營建業必然慘澹，需要政府的紓困。

服務業則有批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲、出版傳播資通訊、金融保險、科學技術、支援服務、行政國防社會安全、教育、醫療保健社會工作、藝術娛樂休閒服務業等。看來只有少數行政類較不受衝擊，這麼看來，政府如何能做出「台灣每7個人（2,300萬）只有不到1個人（300萬）需要紓困」的判斷？實在令人懷疑。

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