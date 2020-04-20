快訊

直播／我今又新增2例確診…皆為境外移入 總累積達422病例

團結或對抗？疫情恐慌下 全球「民族主義」死灰復燃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《紓困漏網系列2》 需要紓困補貼的只有300萬人？

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
「請政府慷慨一點、爽快一點，盡快發現金！」國民黨強調，疫情衝擊經濟，一定會連一般受薪者都要紓困。（photo by Pxfuel）
「請政府慷慨一點、爽快一點，盡快發現金！」國民黨強調，疫情衝擊經濟，一定會連一般受薪者都要紓困。（photo by Pxfuel）

「民進黨政府排富排掉2,000萬人？」這不只是國民黨立委陳以信的臉書發文，針對行政院紓困號稱嘉惠300萬人，許多民眾心中泛起一個問號：「全台灣需要紓困的人這麼少嗎？」若計入行業別，及家長需要照顧的兒女戶口數，說每7個人裡不到1人需要紓困，你相信嗎？

300萬人也拿得少

根據行政院資料，政府匡列1,035.2億元，劃分成5大類，第1類包括「觀光、農企與藝文產業」，3個月的薪資補貼4成，上限為2萬元，共匡80萬人可申請。第2類為包括司機等自營業者，可補貼3個月，每月1萬元，共匡約110萬人；第3類為低收入戶弱勢族群，3個月每月補助1,500元，共87萬人可申請。

如果以正職來看，第1類從業者，補貼上限連基本薪資23,800元都不到，自營業者的1萬元更直接砍半，遑論弱勢每月1,500元，每天只有50元額度。政府對已承諾補助的300萬族群，尚且如此力道不足，沒照顧到的人又有多少呢？

不能照顧更多人？

「全國2,300百萬人民，只有300萬人受疫情衝擊？」PTT網友不留情酸道，「只給300萬人卻要全民買單，請問這是強迫慈善政策？」對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡總統及蘇揆做臉書圖文宣傳「發現金」根本是呼攏大家，如按照國民黨的主張，加碼1,000億全部發現金、可照顧1,700萬人，嘉惠更多民眾才是政府該做的事。

陳以信指出，發現金要排富，是因為不同所得的家庭儲蓄的比率不一樣，所以高所得家庭給少一些，低所得家庭給多一些，這樣可以讓更多的現金流通在市面上，創造更大的貨幣乘數效果。這也是為何國民黨版本中，要按家戶所得級距來發放現金的原因，全國611萬戶，排富14萬戶，高達98%的家戶都能領到現金。

百業蕭條需要紓困

按照主計總處對就業者按行業別分類，一級產業有農、林、漁、牧業，工業有礦業及土石採取、製造業、電力及煤氣供應，用水供應及汙染整治，營建工程業等。在經濟停擺之下，農林漁牧礦業、製造業、營建業必然慘澹，需要政府的紓困。

服務業則有批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲、出版傳播資通訊、金融保險、科學技術、支援服務、行政國防社會安全、教育、醫療保健社會工作、藝術娛樂休閒服務業等。看來只有少數行政類較不受衝擊，這麼看來，政府如何能做出「台灣每7個人（2,300萬）只有不到1個人（300萬）需要紓困」的判斷？實在令人懷疑。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

延伸閱讀

外交部：駐帛琉使館人員狀況良好 這兩天將檢測

敦睦艦隊成防疫缺口 陳以信：政府難辭其咎

國民黨求變 蔣萬安：正名議題不再當民進黨剎車皮

「國軍官兵輔導條例草案」卡在哪裡？ 馮世寬：行政院

相關新聞

紓困排富2000萬人？行政院：政府沒有說過那樣的話

行政院紓困方案當中，其中現金紓困部分達1035億元，期待能穩住215萬就業人口以及照顧弱勢87萬，不過國民黨團總召林為洲...

酷碰券之亂？ 專家憂：逾百億元補助恐獨厚街口支付

行政院將編列111億元推出「酷碰券」。不過電子支付專家林坤正憂心，以目前政院規劃的酷碰券電子支付規則，恐獨厚街口支付這一...

無薪假風暴止不住？一天增加48家、逾800人

新冠肺炎疫情至今止不住，昨（19）日再添海軍敦睦艦隊24人確診新冠肺炎，勞動部政務次長劉士豪今（20）日也證實，截至上周...

《紓困漏網系列2》 需要紓困補貼的只有300萬人？

「民進黨政府排富排掉2,000萬人？」這不只是國民黨立委陳以信的臉書發文，針對行政院紓困號稱嘉惠300萬人，許多民眾心中泛起一個問號：「全台灣需要紓困的人這麼少嗎？」若計入行業別，及家長需要照顧的兒女戶口數，說每7個人裡不到1人需要紓困，你相信嗎？

藍委籲發現金救急 財長：財政資源有限採定向紓困

對藍委呼籲發現金紓困，財政部長蘇建榮表示，目前已規劃對受疫情衝擊者，發放千億現金補助救急，財政資源有限，錢要用在最需要的...

攤商向朱立倫陳情申紓困難：直接付現怎提營收證明？

國民黨前主席朱立倫今在臉書發布「台灣早安Ep2」，訪彰化中小企業者、商圈業者。他表示，全球疫情延燒，台灣中小企業占全體企...

挺防疫人員 北市發2779萬防疫勤務補助費

新冠肺炎持續升溫，台北市居家檢疫、居家隔離數量高，北市府今天宣布，將發出2779萬元的防疫勤務補助費，補貼民政、衛生、消...

勞工紓困補助自營業者 保勞保的漁民、農企業怎認定？

受到新冠肺炎影響，百業蕭條亟待政府紓困。勞動部規模最大的紓困金額，是給予在職業工會投勞保的自營者，或無一定雇主的勞工生活...

社福團體捐款銳減 時力呼籲紓困2.0莫忘非營利

新冠肺炎疫情衝擊產業。時代力量立院黨團總召邱顯智表示，因疫情嚴重衝擊經濟，導致現在非營利組織的捐款也大幅減少，但行政院的...

飯店歌手無奈拿不到紓困：3月工作掛零 很多人互相欠錢

國民黨立院黨團今舉行「蔡政府排貧紓困、人民哀鴻遍野」記者會，邀請商圈業者、飯店歌手、音響業者等出面分享拿不到紓困補助的現...

華航擬全員減薪 啟動勞資協商

國內最大的航空集團華航，主動邀集三大工會進行「減薪協商」，包括企業工會、空服職工會、機師工會，期許能在不裁員前提下奮力自救，目前已經敲定今（20）日先與企業工會討論，明日邀請機師工會商討對策。

酷碰券怎麼發 朝野再交手

行政院規劃以111億元實施「酷碰券」，料將成為朝野今（20）日協商攻防重點。

熱門新聞

比亞迪攻半導體 衝擊台廠

金管會准了！ 元大S&P原油正2免下市

疫情爆發影響訂單 越南中型台商面臨生存危機

降息潮來襲 壽險保費喊漲一成

新iPhone預購熱 蘋鏈振奮

筆電、PCB廠 訂單塞爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。