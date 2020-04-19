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身份認定卡關 藝文紓困申請難

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
國際展覽協會秘書長林冠文質疑，「台灣文創經濟治理地圖破碎，紓困是否涵蓋各類藝文產業？」（photo by 直播截圖）
國際展覽協會秘書長林冠文質疑，「台灣文創經濟治理地圖破碎，紓困是否涵蓋各類藝文產業？」（photo by 直播截圖）

「若半年沒能演出、沒收入，只好轉行去賣雞排了！」藝文界的聲音，政府聽到了嗎？在15日的立法院公聽會上，藝文界代表們指出，申請紓困的資格認定是最大問題，包括演出幕後的燈光、音響人員，口頭締約的表演者，甚至自營藝術家的助理，都可能成為藝文紓困美意的漏網之魚。

證明文件難取得

「我們是被忽略的一群。」音樂業職業工會常務理事蔡迪東說，所有表演都會用到燈光音響，這群最底層的藝術幕後工作者，沒案子接可能要去賣章魚燒了。理事長林水和則表示，紓困證明文件難取得，音樂老師、歌手、主持人都沒有固定雇主，演唱、作秀往往是口頭約定，希望文化部能放寬認定。

出版商業同業公會理事長吳政宏指出，出版業的自雇者很多，當出版社不出新書，連帶會影響到編輯、美編、排版及物流業者。國際劇評人協會台灣分會秘書長黃佩蔚也說，文字工作者大部分人連勞保都繳不起，身份該怎麼認定是一大議題。

建立認證制度

「不能只短時間支持，要長期支持才能真正幫助到藝文界。」技術劇場協會理事長林璞強調，應該從法令面健全產業的發展，儘速建立藝文產業認證與證照制度，例如藝人跟藝術家該怎麼定義區分？讓想進入產業的人能獲得證照，確保長時間的工作，能保住藝文人士的工作權與生存權，才能保住整個產業的生存。

「有很多人沒有能力加入工會投保。」藝術創作者職業工會理事長莫嵐蘭說，很多人在才藝班、安親班當老師，屬於非典型的低端教育工作者。電影戲劇業職業工會理事長楊云蘋則說，幕後工作者都是自由工作者，接案時只用電話聯絡、口頭告知，最基層的助理現在也沒工作，但要工作取消半年才能申請紓困，資格限制太多。

行政單位接受藝文紓困申請，第一關就是審查資格，但疫情當前、藝文界生計困難，如以狹義認證資格，難普及需要的人，若能廣義包容受衝擊的人士，藝文紓困才不會淪為美麗的口號。

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新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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