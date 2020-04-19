央行建議台廠 投資智慧化製造

疫情造成全球供應鏈轉變，台廠將落實分散生產風險的跨國布局，並加速數位轉型。央行建議，政府可強化引導台商回台投資高階智慧製造，同時加速協助企業至新南向國家布局。經濟部也表示，將協助廠商拓展歐美市場，成立台美商務交流中心，並加強與歐盟在資通訊、航太、智慧製造、智慧運輸等領域合作。

央行表示，國際組織皆呼籲，各國應確保公衛及健康照護體系具有足夠資源因應可能的醫療需求。政府除鼓勵疫苗研發，應擴大對醫療體系的財政支出，以擴增採檢及醫院收治病患量能、購置相關醫療設備等。

央行指出，企業朝向多元生產布局、促進投資與創新，並積極推動產業升級及自動化生產，除可提振整體投資動能，也可降低人口老化對經濟衝擊，有助挹注我國中長期經濟成長動能。

國發會指出，疫情過後各國對防疫相關產品與設備需求勢必大幅提升，並逐步加大力度強化公共衛生體系，我國數位科技應用在這次疫情中發揮重要功能，台灣可充分運用優勢，將數位科技在防疫應用輸出海外。