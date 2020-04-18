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「申貸難度高」攤商：流血硬借 哪有能力還本息

聯合報 / 記者翁浩然余采瀅鄭維真王昭月／連線報導
小規模營業人五十萬以下紓困貸款須符合兩條件，不少攤商認為申請難度太高。 圖／聯合報系資料照片
小規模營業人五十萬以下紓困貸款須符合兩條件，不少攤商認為申請難度太高。 圖／聯合報系資料照片

行政院針對攤商、個人店家等「小規模營業人」提供五十萬元紓困貸款，央行隨即公布申貸標準，各地夜市攤販多認為，申貸標準難度高，政院美意「看得到、吃不到」，建議政府制定政策時「大、細漢兼顧」。

央行昨說明小規模營業人申貸須符合稅籍登記、評分達七十分以上兩要件。對此，北市臨江街觀光夜市發展促進會副理事長董廣遠表示，很多攤商都認為，「都已經流血了，還要我借錢？」深怕因此借錢苦撐，財務空洞破越大，因為人潮不知何時才回來。

董廣遠表示，雖然看似不用財報與四○一報表就能貸款，但評分重要項目仍包含不動產，且即便能快速貸款，對如今已無人潮的攤商而言，仍是借錢，還是要負擔利息並還本；目前夜市防疫管制愈來愈嚴，人潮還是回不來，借款壓力只會更大，暫緩收稅費還比較受歡迎。

另外，評分表看重不動產、經營得久不久，董廣遠也說，對年輕創業攤商而言，可能因沒有不動產、才經營一、二年，出現分數達不到七十分，變成看得到吃不到。

高雄瑞豐夜市管委會主委呂律宏也說，攤商就是沒有錢、沒有一技之長，才在夜市擺攤討生活，銀行設定需有稅籍登記等條件，很多攤商根本就不符資格。台南知名夜市業者也表示，夜市攤販幾乎都沒有稅籍登記，無法合乎貸款資格，對夜市小攤商來說「用處不大」。

「政策要愈改愈好，執行要愈快愈好！」台中逢甲商店街管理委員會主委王朝藝肯定政府推出紓困貸款，希望盡快落實執行，期望藉此能讓攤商真正存活下來。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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