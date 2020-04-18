發現金沒共識 朝野紓困協商四度破局

防疫紓困條例修正草案第四度協商，因朝野對是否發現金紓困無共識破局，立法院民進黨團總召柯建銘昨批國民黨謀政治利益是司馬昭之心。國民黨立委洪孟楷回擊，國民黨的司馬昭之心是謀全民之福、救全民之急。全案下周一下午將再協商，周二立院院會闖關。

新冠肺炎疫情延燒，行政院提案修改防疫紓困條例，要將防疫特別預算再增一千五百億元，國民黨則主張要再加一千億元預算，依薪資或勞保級距排富後，直接發現金紓困。

國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，民進黨稱有一千零卅五億元要直接發現金，但這是紓困本來就要做，民眾還要跑流程申請、審核，國民黨版是排富後直接發現金。

柯建銘表示，紓困如戰場，國民黨卻進行政治操作，以拖待變，一直談「全民大撒幣」；民進黨團主張要把錢發給需要的弱勢，不希望變成口水戰。政黨有不同主張，但總要講出道理，「不要為了謀取政治利益而惡意拖延，司馬昭之心全民皆知」。

洪孟楷反駁，美國、日本、南韓與新加坡都發現金紓困，難道也是柯建銘所說的司馬昭之心，謀政治利益？國民黨團要幫二千三百萬人共同發聲，執政黨不要因為發現金版本是國民黨提出就置之不理。

國民黨立委陳玉珍說，疫情重創產業經濟，國民黨主張發現金就是要及時救援，現在有人溺水，國民黨急著馬上丟救生圈，民進黨卻還在量泳圈大小。