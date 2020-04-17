慘！ 日月潭零團 船長改抓魚

新冠肺炎疫情重創各風景區，連旅遊指標的日月潭都陷於「零團」慘況，不少遊艇無客可載，高雄市文化遊艇因無遊客買票而停開；日月潭遊艇業者有人跑到國家公園當臨時工，也有船長乾脆轉業抓魚，勉強維持一家生計。

日月潭遊艇業者說，過去載客遊湖一人三百元，每船滿載四十五人，一天可跑兩趟；如今不僅沒了台灣遊客，連外國遊客也沒了，生意掉到剩不到一成甚至掛零。

台北市淡水河與基隆河的藍色水路人潮同樣大減，負責固定航班的長弘航業公司說，清明連假四天僅兩天有客人，且載不到廿人，其他兩天掛蛋，上周開始停航到月底。北市公運處表示，已同意業者停航，將視疫情再檢討延長。

「上個月收入只有七十六元，四月到現在沒人搭船，怎麼有營收？」石門水庫遊艇環湖觀光生意衝擊嚴重，桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春說，石門水庫遊艇業者的收入是總營收扣除人事費和遊客茶水點心等成本後，平均分給十多艘會員船。

景氣好時，每名業者每月可分配約一萬五千元利潤，今年二月團客未完全取消，還有六千多元，但三月就只剩下七十六元。理事長范陽煥感嘆「枯水期會過去，水位會回升，但遊客什麼時候會再來？」

台南烏山頭水庫太陽能船主任黃淑珍也滿腹苦水。清明節前每天約有一百位遊客，收入約一萬元，如今每天只剩廿至卅人，業者已向水利會申請減免租金。

嘉義縣沿海東石鄉及布袋鎮十九艘觀光漁筏幾乎停擺，經本報報導引起回響。議員林緗亭居間奔走，立委蔡易餘昨邀集相關部會協調，達成共識，參考非固定航班載客小船紓困補助，漁筏以船長十八公尺為界，未滿十八公尺每船每月兩萬元，十八公尺以上每船每月三萬元，補助期間以三個月為原則。