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小規模營業貸款加快 勞工無勞保也可貸

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

「小規模營業人將可更快獲得紓困貸款！」行政院16日召開紓困記者會，金管會主委顧立雄表示，只要是50萬以下的貸款，小規模營業人不需要財報，也可快速申請貸款。勞動部次長林明裕也表示，勞工紓困貸款也放寬，只要提出工作的事實證明，即使沒有勞保，最多可貸款10萬。

小規模營業快速核貸

「下禮拜金管會將實施小規模營業人的簡易核貸！」顧立雄表示，據統計約49萬多位小規模營業人，只要是50萬以下的申貸案，年利率僅1%，申請文件以「簡易式信用評分表」替代財務報表，以達到快速核貸的目的，估計約可涵蓋約8成5的小規模營業人。

顧立雄指出，公股和民營銀行核准貸款的比例也在增加中，目前已核准52%的借貸金額和67%的申請戶數，其中公股行庫的企業客戶比較多，而民營銀行則以個人戶居多。顧立雄表示，金管會將以紓困的金額、件數和效率3大面向，對各銀行進行評比。

林明裕表示，勞工紓困貸款已經放寬，不需要15年勞保年資，只要提出工作的事實證明，即使沒有勞保，最多可貸款10萬，並由政府補貼利息1年。針對自營作業者及無一定雇主之勞工，每月補助1萬元，共計3個月，原則上是弱勢優先、排富、不重複領取。此外，對減班休息的勞工也有充電再出發計畫（職業訓練），最高補貼18,960元。

急難救助金恐不夠

有記者提到一群酒店公關在網路上連署，希望政府的紓困不要遺漏她們。政務委員龔明鑫回應，針對不符合全部紓困條件的「黑數」，衛福部有編列一筆將近1億的急難救助金可運用，不過他擔心這筆錢恐怕不太夠。林明裕也強調，勞動的補助、貸款和充電再出發都不限行業。

有記者指出，民眾黨團稍早建議金管會，將「普惠金融指標」作為銀行紓困情況的評鑑。顧立雄表示，國際的普惠金融指標並沒有考量紓困貸款，為了提供銀行更多的放貸誘因，金管會將備抵呆帳提撥率降到0.5%，此舉可節省銀行的放貸成本。

記者詢問外籍勞工是否也在紓困之列？龔明鑫回應，行政院現階段希望守住勞動力的元氣，外籍勞工的部分也會特別考慮。

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