談紓困 柯文哲：發現金或酷碰券效果應都不好

因應疫情，經濟部將推出平台酷碰券，並鼓勵以行動支付工具消費。國民黨主張發現金。台北市長柯文哲說，現金或酷碰券效果應都不好，並質疑悠遊付被排除在外。

柯文哲下午率市府官員到台北市議會進行施政報告，國民黨市議員徐巧芯、鍾沛君質詢紓困相關議題。

經濟部將在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情穩定後推出酷碰券，預估將帶動4倍效果。經濟部表示，初步規劃單一支付平台、每月折扣新台幣1000元，首波鎖定街口支付、玉山PI錢包、LINE PAY、TAIWAN PAY等業者，盼能刺激消費。

不過，國民黨主張發放現金紓困，今天串聯22縣市議會黨團同步召開記者會，黨主席江啟臣表示，紓困排富發現金才可立即協助民眾，呼籲中央苦民所苦。

柯文哲被徐巧芯問到紓困發現金還是酷碰券較佳時表示，應該兩者效果都不好，「現在發現金，（民眾）會存起來，都沒錢了還發coupon」，並表示悠遊付3月底剛上線，卻被排除在支付平台的名單外，「擺明就是要把悠遊付幹掉」。

徐巧芯認為，悠遊付推出以來，短時間內已累積逾15萬名會員，卻被經濟部以會員數未達門檻為由排除，反而支持LINE PAY等國外廠商，非常不合理。柯文哲應和「議員講得非常對，為什麼要支持外國廠商、打擊本國產業，沒道理」。

面對鍾沛君質詢對於發放現金的看法，柯文哲則說，疫情當頭，失業補助比較實際，像是補助企業員工薪資等，會是比較好的方法。