藝文紓困仍不親民 立委籲專案協助

「藝文紓困2.0增加的錢不夠啦！」立法院15日舉行藝文紓困公聽會，國民黨立委林奕華呼籲成立藝文紓困專案辦公室，方便藝文工作者申請紓困。民進黨立委伍麗華強調，紓困申請表格應該要白話、親民。文化部表示，紓困2.0的預算核定後才能公告，辦法在研擬後將很快會送出。

紓困應便民、親民

「第1期預算只有11億，請問文化部要嚴審還是寬審？」林奕華說，希望文化部不要看到申請就先退件，可以成立藝文紓困專案辦公室，讓藝文工作者知道怎麼跟政府打交道，包括納入扣繳憑單，盡量幫助到補助認定。且投保並不只反映收入，有時是跟年齡有關，24,000元的標準會疏忽掉許多需要幫助的人。

國民黨立委楊瓊瓔則指出，很多藝文團體原本就有貸款了，既有的貸款已經緊繃，怎麼再去貸款？補助沒辦法真正去救產業，重點是原本的貸款怎麼加碼？文化部至少可以找公股銀行來談，做利息補貼，才能讓藝文團體周轉得過來。

「很多藝文朋友去銀行都碰了一鼻子灰回來。」民進黨立委張廖萬堅說，文化部是否就爭取到的資源僅「平均分配」？分配的公平性問題要處理，文化部跟財政部應該建立統一窗口，來核定藝文紓困貸款。

原住民立委伍麗華強調，因為有偏鄉資訊的落差，即便知道補助要件，填寫表格也有困難。可以這樣寫：「請提供可以證明收入變少的文件資料，有就提供，沒有也沒有關係。」設計更親民的文件格式、介紹影片、懶人包等。未來潛在收入機會減少的情況會愈來愈多，希望都能納入，讓更多人受惠。

補助力求公平公正

「第一波紓困沒有包括文化部，是部長用吵架的方式爭取來的。」文化部政務次長蕭宗煌表示，包括收件還沒有登錄的紓困申請，目前有7,000多件。現有的15億預算中，11億放到第一波紓困，4億用來振興、其中3億是抵用券。部內正進行《文化藝術獎助條例》的修訂，希望在下個會期前能提出。

關於紓困審查的公平公正，蕭宗煌強調，有5~7位非部內官員的委員來審查，希望給最大額度，但申請案一直在增加，衡量案件的基準有幾次重新檢討，「很顯然這次的經費不足。」第一波著重事實認定，例如劇團很明顯演出取消，至於第二波要怎麼去分配額度？會著重在企業人力及自然人的安頓上。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，鼓勵銀行在辦理效率在金額、件數、效率上優化，要採取主動關懷的方式，展延貸款可以2週內完成，100萬元以下請1週內完成，辦理主動降息的銀行10日起公告在網站。

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