何時發抵用券？蘇揆：疫情一趨緩 恨不得快刺激消費

各界關注振興抵用券何時發放，行政院長蘇貞昌昨在立法院表示，目前政府要求民眾保持社交距離、減少出門，這跟抵用券希望刺激消費、擴大內需，兩者是有矛盾的，還是要等疫情稍微緩和才能端出來，「疫情一緩和，恨不得趕快刺激經濟、消費」。

民進黨立委何志偉質詢，政府會在怎樣條件之下，啟動相關振興措施及發放振興抵用券？蘇貞昌答詢表示，相關紓困、振興都是一起做的，原則就是各部會紓困受到衝擊的產業，都要雨露均霑、立竿見影、愈快愈好，因此有些直接發現金，例如計程車司機及弱勢等都是如此；至於振興部分，過去發消費券，效果不明顯，因此這次用抵用券，希望帶動更大效果。

蘇貞昌說，防疫實在是戰戰兢兢，看起來是守住第一波，連歐美回來的第二波，看起來也已經趨緩，「如果這個都能過，也許很快就能到來」，但仍不敢講已經度過，依然緊張、緊盯著，本來中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說防疫關鍵是這周日，但後來又說要「再多一星期、觀察一下」。他表示，外國那麼嚴峻，政府一點不敢大意，但若疫情緩和會趕快刺激消費，「疫情一緩和，恨不得趕快刺激經濟、消費。」