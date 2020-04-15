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觀察站／經濟順時中 紓困怎接地氣？

聯合報 / 本報記者林麗玉
新冠肺炎疫情衝擊經濟、產業，影響層面愈來愈大。 記者林澔一／攝影
新冠肺炎疫情衝擊經濟、產業，影響層面愈來愈大。 記者林澔一／攝影

立法院朝野協商紓困追加預算修正草案，再度上演政治攻防，昨又協商破局。但從行政院第一波六百億元特別預算紓困人民無感，現在朝野又大吵發不發現金，眼看疫情衝擊經濟、產業層面愈來愈大，人民盼望的救命錢，何時真能救急並雨露均霑？

新冠肺炎疫情衝擊全球，正當世界各國紛紛加大紓困力道，行政院仍慢半拍。第一波六百億元特別預算雖火速在立院通過，至今已一個月又兩天，卻有愈來愈多勞工被迫放無薪假盼不到補貼；企業快倒閉，銀行申貸也吃閉門羹。行政院高喊紓困規模已提高至一兆五百億元，但紓困修法草案送進立院，兩千一百億元特別預算仍看不到項目，怎叫大家期待紓困2.0看得到、也吃得到？

正因第一波紓困執行率低，國民黨團朝野協商也提出修正動議，主張依家戶所得級距編列千億發現金，讓人民有感。前總統馬英九也呼籲發現金並加速景氣復甦。民進黨政府卻連評估都沒有，就由行政院長蘇貞昌帶頭質疑，發現金大家會存起來，唯有振興抵用券才有加乘效果。

然而，國民黨團的千億發現金是立基於紓困，透過排富針對廣大受疫情衝擊民眾補助，民進黨卻以發現金無法刺激振興而反對，當朝野一邊講的是紓困、一邊卻講振興地雞同鴨講，當然毫無共識，接下來周四朝野再度協商，仍可能再陷僵局。

新冠肺炎來襲，儘管台灣防疫可圈可點，「防疫順時中」為台灣守著防疫破口，但接下來的「經濟順時中」才是更大考驗。面對愈來愈嚴峻的經濟衝擊，政府要讓振興、紓困更接地氣，不正應該多聽在野各界聲音嗎？

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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