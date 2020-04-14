馬英九籲超前部署 直接發現金

立法院昨天朝野協商紓困條例追加特別預算修正草案，歷經四個多小時協商破局。國民黨團質疑行政院追加預算一千五百億元無交代計算基礎，拒當橡皮圖章，黨團也主張排富、發千億現金紓困，但朝野無共識；國民黨團退席抗議，今天上午十點繼續協商。

民進黨團總召柯建銘表示，儘管昨天的協商破局，繼續協商就看國民黨團，會努力拚條例修正草案今天下午三讀，但最晚也不會拖過周五。

國民黨團書記長蔣萬安表示，協商破局不會影響紓困預算執行，因第一階段九千億元預算已經通過，更不用說之前的六百億元紓困經費也還沒使用。

因應新冠肺炎疫情延燒，國民黨多次建議政府發現金紓困都未被採納。前總統馬英九也表示，振興抵用券與酷碰券恐怕緩不濟急，政府若能超前部署直接挹注現金，相信更能獲全民掌聲。

行政院副秘書長何佩珊在協商時回應，政院追加的一千五百億元預算，已針對快要倒閉企業員工補貼四成薪資；自營工作者、中低收入也有現金補助；另外針對減班休息及擴大就業照顧補貼，加一加也有一千零卅五億元的現金規模。

國民黨團首席副書記長林奕華提到，民進黨在野時，蔡英文也曾主張，發放消費券成本高，不如直接發給民眾現金，難道是因國民黨主張，就為反對而反對？

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，這次政院追加一千五百億元特別預算，是因目前並沒有排除財政紀律法，但若未來債務流量打開，不管是編列三千億、或三千三百億元都沒有問題；若朝野同意打開債務流量限制，就先通過兩千一百億元預算，未來若要再追加，以不超過原預算額度再編列。

另外，朝野對草案第九條之一有共識，修正為紓困的津貼、補償、補貼、獎勵，免納綜所稅。