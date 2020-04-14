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安心上工開跑 首日登記北熱南冷

聯合報 / 本報記者／連線報導
勞動部安心即時上工計畫工作內容以「防疫」為最大宗，圖為台北市信義區公所人員協助使用口罩販賣機。 記者余承翰／攝影
勞動部安心即時上工計畫工作內容以「防疫」為最大宗，圖為台北市信義區公所人員協助使用口罩販賣機。 記者余承翰／攝影

新冠肺炎疫情衝擊勞工就業與生計，勞動部「安心即時上工」補助就業昨上路，首日登記人數南北冷熱不一，基隆開出三百廿九個職缺，第一天就有一百五十六人登記，近五成，台北市也有四成五；台南市開出一千一百十五個職缺，僅八十七人登記，不到一成。

台北市開出七百五十七個職缺，市場處、公園處等單位提供量體溫、噴酒精、衛教宣導、環境消毒等工作，昨有三百四十五人完成登記。基隆市各單位開出的工作也都與防疫有關，區公所希望有人協助居家檢疫相關工作，如受理居家檢疫民眾電話申請清運垃圾、就醫聯繫及協助送餐、取藥；許多學校也開出職缺，希望有人協助校園除草、整理地下室、儲藏室。

高雄市提供一千零七十三個工作機會，昨有一百卅九人報名。勞工局說，五十四個單位提供的工作性質除了防疫如量體溫之類，還有一些公共服務，因為時薪都一樣，登記者可能會希望離家近些的，最後還是要看媒合結果。

雲嘉南地區共釋出三千零卅八個職缺，其中台南有一千一百十五個，其中學校需求就近六百人，以發口罩、送餐、量額溫、環境清潔消毒等防疫工作為主。勞動部雲嘉南分署統計，雲嘉南共四百卅一人申辦，占職缺總數一成五，符合資格者二百四十六人，通過比率不到六成。

台中市廿三個站點第一天都有不少人詢問，但多數不符資格。勞工局指出，計畫適用對象是近六個月內的勞保或就保年資合計滿兩個月以上，最近一次的月投保薪資在二萬三千八百元以下；不少人詢問後因條件不符，相當失望。台中八百個缺，有八十人完成登記。

南投縣有五百個名額，縣長林明溱表示，主要工作是發口罩、送餐、量額溫、環境清潔消毒等防疫工作或其他簡單庶務性工作，現階段以校園需求最大。

另外，「安心即時上工計畫」每月最高可領一萬二六四○元，最長半年。但台北市藝創工會秘書長謝毅弘說，申請者需具勞保年資兩個月以上，但逾五成的藝文界非典勞工根本無力投保勞保，該計畫無法照顧「經濟最困難的勞工」。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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