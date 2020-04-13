整理包／新冠肺炎抗疫紓困 看各行業可申請哪些補助

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，國內外經濟受到嚴重衝擊，許多行業業者損失金額龐大，而行政院2日也招開臨時院會，拍板紓困方案2.0，紓困方案加碼至1兆500億元，分別注入在經濟部、交通部、勞動部等實施的紓困措施上。

交通部：

交通部針對觀光相關產業投入44億元，針對補償營運損失、獎勵人才培訓、貨款協助利息補助、減輕旅館業營運負擔四大點進行紓困，而紓困2.0上路後也增加了員工薪資補償、遊樂園退團補助，希望使觀光業從紓困進展到復甦振興，再到升級轉型。

交通部針對觀光業的紓困補助方案。圖/聯合新聞網製。

另外，針對運輸產業交通部也投入40.9億元，除了給予部份司機收入補貼外，牌照稅、燃料費等也有相關補助。

交通部針對運輸產業的紓困補助方案。圖/聯合新聞網製。

針對受創嚴重的航空業，交通部則投入42.8億，在場地使用、飛機修護棚廠、降落費等進行補貼。

交通部針對航空業的紓困補助方案。圖/聯合新聞網製。

而海運業者，交通部投入14.4億元，補貼本國籍船舶運送業者防疫物資、員工基本工資、船舶乘客保險費、碼頭碇泊費、防疫物資（額溫槍、口罩、船舶消毒、酒精），實施前限自政府政策停航或減班之日起，至恢復營運之前一日止，業者須憑發票單據向交通部港務局請款。

勞動部：

面對放無薪假、失業族群或是大學新鮮人等面對就業困難的民眾，勞動部祭出4項紓困方案，分別是安穩青年就業計畫、自營作業者補助、勞工紓困貸款、公共服務短期上工，而另外針對非典型勞工者也有安心即時上工計畫，提供他們進入公部門的時薪打工機會，希望藉此處理不同類別的勞工業者。

勞動部祭出4項紓困方案，針對不同類別的勞工業者提供補助。圖/聯合新聞網製。

經濟部：

經濟部針對有税級登記，疫情期間營業額衰退50%的「艱難企業」祭出紓困方案，政府將補貼該企業4到6月正職員工每人經常性薪資的四成（每月上限2萬），不過業主不得裁員、減班、減薪超過薪資2成，另外根據企業規模，政府也會補聽一次性營運資金，金額以正職員工數量乘以1萬為計，而水費和低壓用戶電費則打7折，水費每月減免上限2萬，電費則是上限30萬。

另外連續2個月平均營業額衰退15%以上的中小企業，可辦理舊有貸款展延和營運資金貸款500萬元，振興資金貸款也提高至1.5億元，非中小企業的振興資金貸款則提高為5億元。

振興抵用券800元 可用於夜市、商圈、餐廳與文藝活動

而經濟部長沈榮津宣布振興抵用券和酷碰券兩者經費加碼至180億元，其中振興抵用券將在疫情趨緩後實施，採電子和紙本並行，目前規劃以國內旅遊為主，民眾可於入住飯店後每房每晚可以一人名義得800元振興抵用券，分別可在「夜市、商圈、餐廳與文藝活動」4處各分別折抵200元，面額為每張50元，不分縣市全國可用。

至於酷碰券則是以「你消費，我回饋」的優惠措施，將回饋金給消費者，但目前經濟部只與4家支付平台「LINE PAY」、「PI 錢包」、｢街口支付｣、「台灣 PAY」合作，民眾需透過實名制電子支付在可適用酷碰券的店家消費，每筆消費最高回饋 25%，等於享有 75 折優惠，支付平台每月回饋上限1000元，折扣金額將於當下或次月存入帳戶中。

文化部：

文化部特別預算規模擴大至45.2億元，加上第一階段的7億元，紓困方案預算可達52.2億元，對於從事藝文的職業工作者、自僱者及業者都提供相關補助，只要符合這6類皆可提出補助，分別是：出版事業與實體書店之營運及銷售、博物館地方文化館與社區營造之經營、有形及無形文化資產之推廣和營運、視覺藝術表演藝術和工藝之創作展售、電影映演或影視製作或流行音樂展演、其他經文化部公告之文化藝術項目。

補助項目分為「減輕營運困難補助」和「因應提升補助」，「減輕營運困難補助」包含人員薪資酬勞、場地設備租金、行政支出、製作費用等，「因應提升補助」則是包含研發創新、人才培育、製作排練、技術提升、數位行銷等。而如果是事業機構可以「減輕營運困難補助」和「因應提升補助」提出申請，每次公告補助上限可達250萬元，若是自然人提出則只能以「減輕營運困難補助」提出申請，每次公告補助上限可達6萬元。

財政部

財政部因應疫情設立許多免稅或緩繳的紓困方案，包括以下幾點：

1.因疫情接受而治療隔離檢疫者3月至5月的八大稅目報繳期限自動延長，有需求者免申請，報繳稅時附上相關文件即可

2.因疫情繳稅困難者，包括連續2個月平均月營業額較前一年同期平均月營業額減少15％的業者、連續2個月平均月營業額較108年7月至12月平均月營業額減少15％的業者、被減薪之個人、非自願性離職之個人、工作日少於1/2月份達2個月之個人，不限繳稅金額皆可延期繳稅最長1年、分期繳稅最長3年

3.車主因疫情影響停用車輛期間免牌照稅

4.觀光飯店旅館部分樓層停止營業，可改採非住家非營業用稅率2%

5.娛樂業者因疫情影響營業可核減當期查定娛樂稅

6.108年度綜所稅結算申報第一批退稅提前於109年6月30日

7.企業願給付員工請防疫隔離假，該薪資金額 200% 可自當年度所得額中減除

8.營利事業受疫情影響發生虧損，未來10年內可扣除虧損減稅

9.國稅局視營業狀況主動調降小規模營業人查定銷售額及營業稅額