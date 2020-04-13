貸款難、勞工充電安心就業不到千人 國民黨批紓困無感

立法院最快明天三讀紓困條例修正草案，草案將擴增特別預算1500億元。黨團總召林為洲質疑，行政院第一階段紓困執行非常不理想，以新竹縣為例，目前已有三分之一餐廳開始放無薪假，甚至許多企業向銀行紓困申貸，銀行回應竟是「都已經要倒了、經營困難，為什麼還要借錢給你？」

蔣萬安說，統計目前實際參與勞動部充電再出發的勞工人數僅689人、參與安心就業人數也僅126人，但目前勞動部公布的無薪假人數高達八千多人。曾銘宗也質疑，目前放無薪假的勞工僅近九千多人？呼籲勞動部不應坐辦公室等通報，應主動掌握還有多少黑數。

蔣萬安提到，國民黨團訴求行政院紓困，應直接發現金並排富，因為發現金是為紓困生計有困難的民眾，不要搞不清楚方向；另外，現在已有許多企業要員工簽自願減薪契約，勞動部應該要掌握有多少無薪假黑數。

首席副書記長林奕華說，政府紓困慢好幾拍，已經不是腳麻，而是完全無感，林呼籲行政院，應該將部份紓困預算下放到地方，因為地方政府最清楚哪些產業、哪些勞工最需要被幫助，不應權力一把抓，應該讓紓困效率提高。

曾銘宗提到，行政院的七千億元額度貸款。根據上周的承辦件數，國內150萬家企業僅申請3125件、申請金額452億元、核准僅921件、核准額度也僅101億元。曾說，現在很多中小企業因經濟衝擊都已送進急診室插管，呼籲政府盡快給予貸款協助。