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熊大兔兔經紀人露面 嘆疫情影響粉絲互動機會

中央社 / 台北12日電
受疫情影響，LINE FRIENDS角色曝光機會也被連累。記者陳立儀／攝影
受疫情影響，LINE FRIENDS角色曝光機會也被連累。記者陳立儀／攝影

新冠肺炎疫情擴散，不少展演與藝文活動遭取消，LINE FRIENDS角色曝光機會也被連累。熊大兔兔經紀人近期露面時感嘆，受疫情影響，原本規劃上半年將舉辦盛大的粉絲互動活動因此延後。

台灣連友公司成立於2019年6月，負責LINEFRIENDS角色相關授權以及在台灣的形象管理，團隊成員被視為「熊大兔兔經紀人」。LINE FRIENDS在韓國、香港、中國、日本、美國、台灣等6個國家設有營運據點，員工數約300人。

LINE FRIENDS台灣連友團隊資深行銷經理歐孟欣接受中央社採訪表示，熊大、兔兔等角色的知名度非常高，就像藝人一樣，需要管理形象，也需要仔細評估每個合作項目。今年上半年本來規劃一些比較盛大的活動，卻因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而延後，等疫情較緩和後，會評估尋找更好的時機舉辦。

歐孟欣透露，今年規劃的活動將走向虛實整合（Online-to-Offline），與粉絲互動方式會更全面、更創新，不管粉絲是否在台北都能參與活動。

她也表示，台灣主流IP包括迪士尼、三麗鷗、LINEFRIENDS等，會有一些共同的原則，無論授權或品牌聯名，都希望帶來正面影響。對粉絲來說，會想看到IP做出來的東西能符合他們期望。

LINE FRIENDS台灣連友團隊負責人李受珍指出，韓國總公司很尊重且支持台灣團隊，因為在地團隊最了解市場，但畢竟是跨國公司，也需要多溝通。最近受疫情影響，台灣團隊已減少出差，改採視訊會議。

李受珍觀察，台灣消費者很喜歡IP（智慧財產權），很多廠商想跟IP合作，對IP授權方來說是很好的環境，也是蠻大的挑戰，因為需要好好管理IP的形象。隨著業務範圍越來越多元，成立不到1年的台灣連友公司應該會增加人力，但沒有具體目標。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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