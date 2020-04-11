抗疫！鼓勵加入外送平台 1.1萬家餐飲業獲經部補助

受疫情影響，民眾不外出吃飯讓餐飲業苦哈哈，經濟部決議補助全台一萬一千家「首次導入外送服務」的餐飲業者，昨公布首波「外送國家隊」名單，共有五家外送平台業者，包含有無外送、cutaway卡個位、foodomo、inline、全球快遞，但最知名的foodpanda與UberEats卻未在首波名單內。

餐飲業者使用外送平台服務必須付簽約金、服務費等費用給外送平台，甚至有抽成。為鼓勵因疫情受創的餐飲業者導入外送服務，經濟部決定餐飲業只要跟核准名單的外送平台業者合作，就補助上限一點五萬的服務費。已編列一點六五億元經費，預計受惠餐飲業達一點一萬家。

經濟部昨公布首波核准五家名單，其中三家為本土業者，兩家為本土與外資合作業者。有無外送、cutaway卡個位、foodomo提出降抽成不超過百分之十五，全球快遞則降低運送費，從一百元降為七十五元。

經濟部商業司強調，餐飲業者跟外送平台簽約後，業者暫時不會向餐飲業者收費用，待外送平台確實做到外送服務後，才能拿餐廳同意書向經濟部代領一點五萬的補助。外送平台會不會偷漲價來吃掉政府補助？經濟部表示，會嚴格審查外送平台前後收費價格，避免漲價，讓餐飲業者能真正受惠。

值得留意的是，國內知名外送業者foodpanda與UberEats未在名單內。但這兩大外送平台會員數眾多，對餐飲業者來說，要客源還是降低外送成本，成為業者的兩難。商業司表示，foodpanda有申請還在審查中，UberEats則是正在申請投資許可，依法要取得投資許可後才能公司登記，後續仍會開放業者申請。