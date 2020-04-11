藍提紓困修正動議 主張列千億「發現金、免營業稅」

行政院版紓困振興特別條例修正草案昨在立法院逕付二讀，國民黨團也提出修正動議要併案審議。國民黨主席江啟臣昨率卅餘位黨籍立委舉行記者會，再次強調「紓困上最需要的是現金」。商業總會副理事長許舒博也認為，紓困，直接給現金才能救急。

對此，經濟部長沈榮津昨強調，現階段紓困最要緊的是讓企業能夠繼續營業，畢竟如果員工失業了，不管發現金或是發消費券都沒用。

除了政院版，國民黨立委曾銘宗版、時代力量黨團版的紓困條例修正草案也一起逕付二讀，接下來將由立法院長游錫堃在十三日召集協商，全案最快十四日完成三讀。江啟臣說，蔡政府提出包含酷碰券、振興券措施，不能直接有效改善民眾因疫情產生的生活衝擊與經濟需要，「發現金卡實在」。

草擬國民黨團版修正動議的立委賴士葆表示，此次修正重點有二：一是讓近五十萬小規模營業人在疫情期間的營業稅金全免，二是疫情期間的營業稅率由現行的百分之五至十，降為百分之三至八。賴士葆說，免除小規模營業人營業稅，一個月約讓國家稅收減收二點七億，到年底稅損也僅約卅億，對整體紓困經費不是很大金額。黨團總召林為洲表示，國民黨主張匡列一千億，納排富條款，發現金補貼有需求國民。