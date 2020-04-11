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公部門打工下周上路 最多月領12640元

聯合報 / 記者葉冠妤／台北報導
勞動部推出「安心即時上工」計畫，昨天公告下周一上路，最多月領一萬二六四○元。 圖／聯合報系資料照片
勞動部推出「安心即時上工」計畫，昨天公告下周一上路，最多月領一萬二六四○元。 圖／聯合報系資料照片

受疫情影響，全台已有八千多名勞工被迫休息放無薪假，勞動部推出「安心即時上工」計畫，昨天公告下周一上路，初步先釋出一點五萬個職缺，最多月領一萬二六四○元，最長領六個月，民眾可到各地就業服務站登記。另針對有子女正在就讀高中職或大學的非自願性離職勞工，勞動部下周三起，增辦「失業勞工子女就學補助」。

時薪158元 每月最高80小時

勞動部表示，申請的即時上工民眾須符合以下條件，半年內勞保、就保年資合計滿兩個月以上、近一次月投保薪資二萬三八○○元以下，都可申請到公部門的打工機會，時薪一五八元，每月最高工時八十小時。勞動部初步先釋出一點五萬個職缺，之後會再逐步釋出，總計共六萬個職缺，工作內容包括量額溫、發口罩、環境清潔、關懷宣導、文書整理。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，安心即時上工的性質是給工作機會，讓勞工充電再出發，安心就業計畫則是發放薪資補貼，已領有減班休息薪資補貼的民眾，以及日後可領補助的自營業者，都可申請即時上工；不過，若是到政府部門打工的公法救助方案，就不能重複領取。

失業勞工 補助子女就學金

針對「失業勞工子女就學補助」，勞動部勞動福祉及退休司長孫碧霞指出，公立高中職女子每學期補助四千、私立高中職六千、公立大專院校一萬三六○○元，私立大專院校二萬四○○○元，預估可多協助到二千五百人。

孫碧霞說明，就學補助追溯自一月十八日到五月底期間的非自願性離職勞工，只要經核付失業給付，與配偶一○七年度綜合所得總額一四八萬元以下，到五月底未曾請領勞保老年給付，子女正就讀高中職或大專校院者就可申請。

至於獨力負擔家計，像是離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等，或有兩名以上子女就讀大專校院的失業勞工，補助金額會再加給兩成。不過，若已申請教育部免學費方案或其他學補助措施者，不得重複申請。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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