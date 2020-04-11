飯店餐飲3月營營收 掉逾四成

新冠肺炎疫情重創飯店業，全台各大飯店3月營收表現慘，相較去年衰退幅度四成起跳，其中，寒舍、六福、國賓年減幅度都超六成，雲品衰退也有五成，晶華相比去年則減41.52%。針對第2季展望，業者都持保守態度，只能期待新冠肺炎疫情趨緩。

根據各大飯店集團公布營收數字，寒舍3月合併營收為1.14億元，年減69.24%，六福3月合併營收5,408萬元，比去年同月衰退68.65%，國賓3月合併營收8,541萬元，年減65.81%，為2003年SARS以來新低，雲品3月合併營收9,218萬元，同樣呈現腰斬情況，晶華3月合併營收2.97億元，年減41.52%，是全台各大飯店唯一營收衰退幅度低於五成的飯店。

至於餐飲業，3月業績表現也好不到哪裡去，年減幅度落在三到四成，瓦城、六角分別年減36.9%、31.7%，王品比去年同月下滑43.19%，漢來美食比去年更衰退51.76%。

若就首季單季營收來看，僅豆府維持成長。

雲品表示，受到疫情影響，觀光飯店及宴會業務首當其衝，營收當然受到影響，不過，以2019年全年營業活動淨現金流入來看，相較前一年增加86.46％達6.93億元，帳上現金及約當現金水位達1.2億元，在固定資產方面，日月潭雲品溫泉酒店為自有土地及建築，不須承擔租金費用，短期營運資金壓力還可支撐。

雲品強調，近來營運雖住房、館外餐飲業務訂單遞延，但首季合併營收仍達4.99億元，加上公司現金流量充足穩定，受疫情影響幅度尚在可控制範圍，公司並強調，現階段不會透過減薪、放無薪假來減少開支。

展望第2季景氣，飯店業普遍都不樂觀，不少飯店更期待官方紓困措施能夠儘早實施，刺激旅遊餐飲消費需求，如雲朗、老爺及凱撒三大連鎖飯店集團首次大規模飯店跨品牌合作，聯合推出「CLR 聯合通用券」，給予旗下共1萬名飯店同仁和關係企業員工，期待員工進行國內旅遊時整體補貼效果能夠外溢。

晶華也趁這段期間進行「觀光業轉型培訓」課程計畫，六福也同樣在這期間盡量讓員工維持原有生活，並在現有營運條件下持續提供服務，期待經濟環境好轉。