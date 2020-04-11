外送國家隊 五家入選

經濟部昨（10）日公告外送國家隊名單，第一波有五家業者入選，分別為cutaway、有無外送、foodomo、inline及全球快遞，均提供「免上架費」、「降低抽成費用至15%」優惠方案。

此外，市場上二家龍頭外送業者尚未申請方案，經濟部喊話，盼業者調降抽成費用，加入紓困國家隊。

此外，新冠肺炎疫情除了影響餐飲業虧損，零售業也因民眾防疫減少出門，營運受重創，經濟部昨日同時公告23家獲選的購物平台業者及電商網站建置業者，助零售業者推上電商購物平台販售商品，落實數位轉型。

經濟部救內需，編列3.3億元協助業者數位轉型，提供1.6億元經費，補助1.1萬家餐飲業者上架外送平台，每家補助上限1.5萬元；以及1億元補助1,000家零售業推上電商平台販售，每家上限則為10萬元。經濟部已於1日公告方案徵選業者，昨日公告獲選的外送平台及電商業者名單。

經濟部商業司長李鎂指出，外送平台業者收費項目多元，包含上架費用、行銷菜單規劃費用、外送抽成等，經濟部為了協助尚未上架的餐飲業者導入外送服務，每家補助1.5萬元支應相關費用。

昨日公告五家外送業者名單為賽米資訊股份有限公司（cutaway）、有無科技股份有限公司（有無外送）、專聯科技股份有限公司（foodomo）、樂排股份有限公司（inline）及全球快遞股份有限公司。

其中三家為本土業者，二家為本土與外資合作業者，均提出免上架費、降低抽成費用由25%~35%降至15%之優惠方案，外送國家隊將攜手台灣餐飲業者，透過外送服務方式，提升餐飲業營收。

李鎂指出，經濟部為了使餐飲業者零負擔，能快速導入外送服務接單做生意，所以要求外送業者先不要向餐飲業者收費，等到確實有幫助餐飲業者後，經餐飲業者同意，再由外送業者向經濟補代請補助款項，並非補助外送業者。

值得注意的是，市場上兩家知名外送業者，在第一波尚未提出申請，不過，李鎂也對市場喊話，盼經濟部在今日公告五家外送業者優惠方案後，後續能有更多業者加入外送國家隊。