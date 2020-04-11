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貨運助攻 航空雙雄優於預期

經濟日報 / 記者曾仁凱楊文琪／台北報導

受到新冠肺炎疫情橫掃全球，航空觀光業也成為超級重災區，國內「航空雙雄」華航、長榮航昨（10）日公布第1季營收，分別較去年同期縮水兩成及三成。國內旅行社龍頭雄獅第1季營收更比去年同期衰退近四成。

為了協助航空業者脫離營運困境，民航局也宣布超前部署啟動「紓困2.0」計畫，即日起由政府提供信用擔保，業者可運用的貸款與利息補貼額度約500億元。

華航昨天公布3月營收82.62億元，年減四成；累積第1季營收323.72億元，也年減兩成。

長榮航3月營收67.85億元，比去年同期大幅衰退54.1%，創2009年11月以來新低；累積第1季營收302.33億元，年減31.7%。

不過值得注意的是，雖然航空客運大幅崩盤，但航空貨運因為艙位一位難求，運價飆翻天，「航空雙雄」昨天公布的第1季營收略優於外界預期。其中像是長榮航3月的貨運營收26.9億元，罕見勝過客運營收26.31億元。

華航因為擁有18架貨機，是國內貨機最多的航空公司，受惠這波航空貨運大好，稍微彌補客運營收暴跌的衝擊，華航3月及第1季營收衰退幅度皆小於長榮航。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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