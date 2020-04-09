觀光業紓困2.0 大型旅館補助千萬

對觀光業的紓困進化到2.0！行政院9日召開紓困記者會，增加人才培訓、營運協助等補助，更加碼員工薪資補貼和遊樂園退團補貼，其中大型旅館補助最多至千萬。有記者認為可藉此留優汰劣，政務委員龔明鑫回應，若出現大量失業潮將阻礙景氣復甦，因此現階段仍會盡力紓困。

大型旅館補助千萬

龔明鑫表示，對於「海嘯第一排」受創嚴重的觀光業，第一波特別預算共匡列73億，第二波特別預算再加碼224.27億。他也提到，由於觀光業過去比較少跟銀行打交道，不少業者擔心難以取得貸款，對此，交通部特別撥出10億作為信保基金，讓中型的觀光業者最多可貸5億，總額100億。

「對觀光業的紓困已從1.0進化到2.0。」觀光局副局長張錫聰表示，除了1.0的人才培訓、營運協助、融資協助等措施，2.0不僅增加1.0的補助，更加碼員工薪資補貼、遊樂園退團補貼，以照顧30萬的從業人員。談到人才培訓，張錫聰強調目的是「以訓代賑」，也鼓勵業者進行視訊教學。

「紓困計畫預計連續補助3個月，希望4月中下旬業者便能拿到補助。」交通部長林佳龍表示，每家旅館至少可以拿到20萬補助，並依照房間數、員工數作為參考，大型旅館業者最多可望補助1,000萬。若旅行社、旅館和觀光遊樂業者業績衰退5成以上，交通部也會協助雇主力保8成薪資。

疫情體檢觀光業

有記者指出觀光業雖然損失慘重，但市場有沒有可能不需要那麼多業者？林佳龍坦言，這幾年來陸客將觀光業衝高，出現過度投資的現象，「疫情是個體檢」，有一些業者可能因此轉型或退場，另外一些業者可能變得更有競爭力。林佳龍強調，在紓困過後下一階段是「升級轉型」，交通部將著力於人才培訓和數位轉型等面向。

「疫情是不可抗力因素，不適合作為產業的淘汰賽，否則大量失業潮將對景氣復甦造成很大阻礙。」龔明鑫表示，等到疫情告一段落，準備好的企業便有機會脫穎而出。

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