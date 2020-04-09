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傳統市場要補助！攤商：比照自營業

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
國民黨與傳統市場代表一同對紓困總體檢，呼籲政府紓困2.0將攤商納入補助範圍。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
國民黨與傳統市場代表一同對紓困總體檢，呼籲政府紓困2.0將攤商納入補助範圍。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「政府的振興抵用券要等到疫情結束後才發放，對於傳統市場攤商根本是緩不濟急。」國民黨9日召開「紓困總體檢」第2場記者會，文傳會主委王育敏表示，政府要求國人減少不必要外出，造成傳統市場客流量與營收都大幅減少。傳統市場協會理事長潘愛玉呼籲政府，傳統市場盼能比照自營作業者每月補助1萬元、連續3個月。

營業額因疫情砍半

木新市場會長劉素琴指出，目前傳統市場因疫情影響，營收大幅減少，平均都會區營收減少約3至4成、一般市區減少約2至3成。其中以飲食類型攤商的營收減少最多，都會區至少損失5成、一般市區的飲食攤則損失約3至4成。中崙市場會長林明竹表示，一旦報導有確診個案或傳言有到過市場，營收甚至減少 7到8成。

東三水街會長蕭銘宏表示，雖然日前政府已將傳統市場納入振興抵用券適用範圍，但是由於振興抵用券要等到疫情結束後才會發放，但目前傳統市場攤商已經難以生存，因此懇請政府研擬分階段實施辦法，以免遠水救不了近火。

成功市場會長陳中明則指出，目前「振興抵用券」的800元中，區分成4類產業（其中夜市、市場與觀光工廠為1類），不僅每類各200元金額太少，加上傳統市場攤商及消費族群年齡普遍較高，使用機會較低，因此呼籲政府應比照「夜市抵用劵」發行專用「市場（集）振興抵用券」，才能符合傳統市場的需求。

比照自營者補助

西寧市場會長卓文水提出政府應補助市場消毒、清潔的人力與物資費用，並減收市場水電基本費用。潘愛玉也呼籲，全國838處傳統市場（集）73,959位攤商，應納入紓困2.0，比照自營作業者每月補助1萬元、連續3個月，以及比照中小型企業貸款補貼，給予傳統市場（集）租約自營攤商至少70萬元1年免息。

傳統市場協會總幹事莊志宗則表示，現在政府對傳統市場的補助，都被用在路平、照明等設備更新，根本無助於攤商紓困，而對未戴口罩進入市場民眾重罰3萬元，更造成國人不願進入市場購物，因此呼籲政府應補助市場添購防疫設備、紅外線體溫感測儀器等等，並對攤商落實紓困補助，才能真正讓傳統市場維持生存。

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