紓困貸款核准率低 金管會：全力輔導

「政府提出高達7000億的紓困貸款，目前卻只有351億核准？」金管會、財政部等部會9日至立法院財政委員會備詢，不分黨派立委都對企業申請紓困貸款通過率低迷、效率慢以及管道不暢通等提出質疑。金管會主委顧立雄則回應，不只紓困貸款可申請，還有各部會提出的補貼措施。

紓困未完整揭露

面對新冠肺炎疫情衝擊，政府挹注2000億元援助受影響的中小企業，然而成效卻不如預期，有許多企業收不到補助的情形發生。國民黨立委賴士葆9日針對紓困貸款質詢金管會及財政部，他表示，目前公股行庫的企業核准率僅21%，且步調比民間銀行緩慢，「像是兆豐銀行僅受理26件，是不是專屬於貴族企業貸款？」

民進黨立委吳秉叡則質疑，政府提出的紓困貸款金額高達7000億，目前卻只有351億核准，「方案是否沒有完整揭露給企業主知道？」金管會主委顧立雄回應，該金額僅為「超前部署」，企業可以跟平常往來的銀行先聯絡，沒辦法得到回應可立刻打1988專線或上紓困平台反應，「政府會全力輔導申請紓困。」

貸款通過時間長

「目前政府的紓困貸款效率不彰，要擴大保護傘。」民眾黨立委蔡壁如舉例表示：「從沒有跟銀行交手過的小企業向銀行詢問時，被告知有650萬戶在申請中，好像是銀行不願意貸給微小企業的說法？」顧立雄則提醒，民眾可以先了解自己的企業屬性再進行諮詢，「無論規模大小，一律都可以申請貸款。」

蔡壁如再批，民營銀行核准率只有16%，國營則僅有4分之1的通過率，「許多個人工作室或微型企業也都沒有被告知為適用族群。蘇建榮則強調，核貸率雖然未提升，「但駁回率也只有0.3%左右，反而是更低。」顧立雄也說，若遭拒絕原因會完整揭露在紓困方案平台上。

蘇建榮也強調，已設立30人小組專責接聽1988專線，他說：「如果民眾完全都沒有貸款經驗可以撥打，也可以跟馬上辦中心聯絡，都會幫忙處理。」顧立雄也提醒，不只是有貸款這一項，還有各部會對企業提出的補貼措施，「補助措施跟貸款相輔相成，都是疫情期間必要的週轉基金。」

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