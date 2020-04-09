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不只小黃司機！打工族、剛畢業新鮮人都適用…勞動部紓困方案一次看懂

商業周刊 / 陳慶徽／商業周刊
勞動部長許銘春。記者林伯東／攝影
勞動部長許銘春。記者林伯東／攝影

摘要

1.行政院與勞動部7日公布四大紓困補助方案細節，內容範圍從小黃司機、自營業者到畢業新鮮人都涵蓋。

2.根據勞動部3月的最新統計，全台實施無薪假（減班休息）人數已攀升至近8000人，是2月底的4倍多，短期內預計將朝潮破萬方向持續上升。

當疫情海嘯來臨，歇業與無薪假浪潮正逐漸蔓延。

台北的老字號餐廳天廚菜館近日一度宣布要歇業2個月，晶華酒店董事長潘思亮接受商周專訪時曾說，4月起，觀光業100%會放無薪假。這股從飯店、旅遊，一路延伸到餐飲業、甚至製造業的經營壓力，已是不言可喻。

截自3月底，全台實施無薪假（減班休息）人數，已竄升到近8000人，這個數字，是2月底四倍多。勞動部長許銘春6日預告，若疫情延燒到第四季，不排除無薪假人數會超過2萬人。

目前，政府究竟端出了哪些第一時間替勞工「止血」的方案？

勞動部紓困方案統整 (圖表製作者：商業周刊陳慶徽)
勞動部紓困方案統整 (圖表製作者：商業周刊陳慶徽)

行政院4月8日召開紓困記者會，公布總預算高達1035億元、四大勞工就業的新增方案細節，包含像餐飲、零售與藝術娛樂等領域勞工都會是受惠對象，此外，即將踏入職場的新鮮人，也會是政府未來紓困的對象之一。

首先，是針對艱困企業的員工薪資補貼方案

行政院政務委員龔明鑫指出，在經濟與交通部業管下、本次受疫情影響、營收減少5成的企業，政府將提供四成的薪資補貼，為期3個月，每月上限為2萬元，預估將有110萬人受惠。

再來，是有100萬名自營業者，可望一次領3萬補助

除了特定產業如計程車、遊覽車司機外，其餘只要是未固定受聘於企業的自營業者、接案者，例如小吃攤業者、自由插畫家等等，行政院正研擬，只要符合排富、弱勢優先，與不重複領取三大原則，並且有在職業工會投保、投保薪資於2.4萬以下，且未達107年度課稅標準。

符合條件者，將可每月領取1萬元的補助，為期3個月，這部分的款項，勞工也有望採一次性領取3萬的方式拿到補助。拍板後的方案將於近期再公布。

勞動部長許銘春表示，根據統計，目前投保薪資在2.4萬元以下者佔職業工會投保人數的6成5，其中，住宿、餐飲、批發零售、運輸倉儲與藝術娛樂等從業人員會是受疫情衝擊最大，將會被列為優先協助對象。

第三部分，是針對打工族，政府釋出6萬職缺

對於原先非全職、也非自雇者、但同樣在這波疫情下工時與收入受到影響的打工族，勞動部也準備推出「安心即時上工計畫」，由公部門開出職缺，以每小時時薪158元計算，每人每月最高可領到12640元的工資，估計未來可釋出6萬個職缺，規劃於4月中旬上路。

除了已踏入職場的勞工，對於即將畢業的新鮮人，勞動部也提出「安穩青年就業」，預計補助願意聘用新鮮人的雇主，每月1.2萬元，鼓勵企業任用。

至於針對所有不分產業類別、受影響的勞工，則有以下三種方案。

一是被放「無薪假」（減班休息）的勞工，並且減班後月薪有達基本工資23800元水準者，也可申請「安心就業計畫」，獲得原有薪資與減班後薪資差額5成、最高1.1萬元的補助款。

另一方面，勞工也可藉由「充電再出發計畫」，透過參加就職訓練獲得補助，同樣也是按照時薪158元計算，每月最高可領1萬8960元。

最後，勞動部也同時會推出低利紓困貸款，每人最高可貸10萬元，申請第一年免繳利息，利率最高1.845%，還款期為三年，預算可提供50萬名勞工申請。

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許銘春 勞動部 無薪假 打工 計程車

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