新加坡加碼送現金，台灣該跟進？全球政府勞工補貼方案比一比

摘要 1.新加坡6日宣布再加碼疫情補貼，補貼成人公民每人新台幣約1.2萬的金額，成為最新加碼紓困補貼的國家。 2.行政院2日端出紓困2.0方案，針對自營業者提供每月1萬元的補助方案，不過，其中申請條件需為勞保投保第一級者，被立委質疑標準過嚴。

全球穩就業，各國政府掀起「發現金」浪潮。從美國、英國、日本到新加坡，都陸續以家庭或個人為單位，端出各式官方補貼方案，目的就是為了拯救疫情下蠢蠢欲動的失業危機。

6日，新加坡政府宣布加碼，讓每位公民可獲得新台幣約1.2萬元的現金補貼，同日，國民黨立院黨團召開記者會呼籲政府，應直接對人民發現金，才能緩解疫情衝擊。

立法院國民黨團書記長蔣萬安認為，政府直接發放現金，才是最有效安定民心，避免倒閉潮的方式，「拿在手上才是真的，不會看得到吃不到。」

發現金，真的是各國政府疫情下迫不得已的唯一救世、穩就業手段嗎？

「美國正遭到無形敵人的重擊。」面對全國確診數快速攀升至全球第一，美國總統川普在3月27日火速簽下美國歷史上規模最大、金額高達新台幣60兆元的紓困案。

對於年薪低於7.5萬美元（約合新台幣225萬元）的民眾，美國政府將提供每人1200美元（約合新台幣3.6萬元）的補貼，若家中有一個未成年子女，每位可多獲得500美元（1.5萬元）的補貼。

今（7）日才因COIVD-19住進加護病房的英國首相強生，其率領的政府則是將為受疫情影響的勞工，補貼8成薪資，每月上限約9.2萬新台幣，為期3個月的補貼。

亞洲部分，日本針對符合條件的家庭，提供每戶新台幣約8.3萬元的補貼。韓國則提供七成家庭每戶約新台幣2.4萬元。

台灣方面，上週，行政院在清明連假期間，召開臨時院會，祭出「紓困2.0」方案，宣布將拋出千億預算來「挺就業」。

不過，本次除了針對特定如旅宿、計程車、藝文等行業業者直接進行補貼，對於一般打零工或是自營業者來說，若想拿到政府共三個月、每月1萬元的薪資補貼，就必須是屬於「勞保投保薪資第一級」（編按：7日下午行政院將條件調整投保薪資為2萬4000元以下），且未達課稅標準的申請條件。

對此，民眾黨團總召賴香伶就認為，這樣的門檻「太過嚴格」，像是在美髮、按摩行業的自營業者，因平時投保等級不屬於第一級而被排除在受惠名單外。

根據勞動部1月份的數據，勞保投保級距落在此級距者，約有52萬人。又，北市總工會理事長林國成也表示，目前投保在職業工會的勞工數，約落在180至200萬之間，這其中，幾乎沒有投保在基本工資23,800元以下的人。

換句話說，即使政府紓困2.0方案，加上勞動部同樣為薪資補貼性質的「安心就業」方案，看似已經覆蓋到大部分的勞工族群，但部分有需要的勞工族群，恐仍無法受惠。

一不具名的勞動部官員指出，基於政府立場，因為資源有限，政策需考量「最需要幫助者」的優先順序，因此，本次選擇先以相對弱勢的「勞保投保薪資第一級」者作為篩選條件。

政治大學勞工研究所所長成之約表示，雖然會希望政府能有效把紓困方案適用於全體勞工，但他也不支持平白無故發錢的措施。他強調，政府至少需要思考配套方案，讓錢用在刀口上。

晶華董事長潘思亮近日接受《商周》採訪時曾示警，4月起，觀光業百分百都會出現無薪假，企業將從「內出血」症狀轉為「吐血」。

是否要比照他國，無條件對勞工直接發現金，考驗著是各國政府對於疫情衝擊幅度、預算上限，以及實際成效的多方權衡判斷。

目前，政院提出的紓困2.0方案，還尚待立法院完成最終審查，在這之前，該如何調整對各大行業勞工的補貼細節，端出各界都滿意的方案，將持續考驗著各部會首長，能否成為產業界心中期盼的「經濟陳時中」，來穩住台灣如臨大敵的就業環境。

(圖表製作者：商業周刊陳慶徽)

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