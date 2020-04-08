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統籌紓困難普及 藍營：應讓地方參與

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨8日召開記者會，呼籲擴大紓困預算，用來發現金、增加地方政府參與防疫。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨8日召開記者會，呼籲擴大紓困預算，用來發現金、增加地方政府參與防疫。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「中央應放權讓地方政府在紓困中扮演更積極的角色！」國民黨8日的記者會上，東吳大學教授朱雲鵬說，如果將部分預算撥給比較了解狀況的地方政府，地方企業就不需要跟銀行申請複雜貸款。國民黨文傳會主委王育敏也呼籲，政府只要制定明確排富條款就可以發現金，不會有不消費的狀況。

地方政府較了解狀況

朱雲鵬以馬祖的口罩發放舉例，馬祖的南竿島口罩一開賣就搶購一空，可是莒光島上卻口罩過剩，馬祖縣政府還要蒐集員工健保卡，從南竿做1小時的船跑到莒光島買口罩，如果防疫資源全部由中央政府發放，就會出現分配不均的亂象，還不如將一定比例的資源交給地方政府分配。

朱雲鵬說，每個地方政府的受新冠肺炎影響程度不一，以觀光業來說，就會是新北市、台北市、南投縣與花蓮縣受到影響最大，這幾個縣市觀光業申請無薪假的人數也最多，可以針對這些重災區優先分配紓困，地方政府比較了解狀況，可以深入到中央看不見的角落，針對不同需求（貸款、房租等）幫助企業。

制定排富條件發現金

王育敏表示，以目前國民收支調查的結果來看，最低所得組的所得是24萬元，可是消費率卻超過100%，代表他們還要透過借錢才能過活，補助現金並不會發生存起來的狀況，因為「要花都來不及了」，而且第二級距的消費率也有93%，而最高所得族群的消費率只有64%，因此只要制定明確排富條件，發現金是有用的。

文化大學全球商務系兼任副教授杜震華認為，台灣紓困規模太小，加上銀行融資申請程序繁瑣，增加紓困門檻，恐怕會重蹈過去SARS預算執行率只有46%的狀況。而台灣的國債占GDP僅36%，比發現金的許多國家都還要低很多，他提議應該將特別預算規模擴大到6千億，並放寬銀行放貸門檻，讓紓困真正雨露均霑。

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