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紓困…50萬勞工可貸10萬 補貼首年利息

聯合報 / 記者周志豪賴于榛徐偉真／台北報導
行政院舉行紓困振興方案記者會，將推出勞工紓困貸款，預估可供50萬勞工申貸。（示意圖，非相關新聞當事人） 記者胡經周／攝影
行政院舉行紓困振興方案記者會，將推出勞工紓困貸款，預估可供50萬勞工申貸。（示意圖，非相關新聞當事人） 記者胡經周／攝影

新冠肺炎衝擊國內產經表現，國民黨籲政府發現金紓困。行政院長蘇貞昌昨天在立院答詢表示，這次還是有發放現金，總計超過一千多億元，發放現金只給需要的人、弱勢的人，比上次消費券發的還多，只是不像上次一樣不分貧富統統有獎。

蘇貞昌批評，直接發現金也許有人會消費，但有人會存起來，「以前做過，效果不大」。行政院政務委員龔明鑫附和指出，若平均式發放現金紓困，不合情也不合理，因為紓困重點是救急、救窮，發放現金會導致不急不窮者排擠資源。

蘇揆：發放現金超過千億

蘇貞昌解釋，這次振興預算中，如發給中低收入戶、弱勢團體的四十幾億元；對自營工作者每人補助約萬元；補助付不出薪水的公司勞工四成薪資，讓這些人度過難關，這些總計超過一千億元措施都是發放現金。

勞動部昨天也提出安心就業計畫、勞工紓困貸款、自營作業者補助等紓困政策。部長許銘春表示，追加特別預算通過後，將實施勞工紓困貸款，每人最高可貸新台幣十萬元，一年利息約一八四五元，政府補貼首年利息，還款期三年，估可供五十萬勞工申請；另外，每月可領一萬元，三個月共三萬元的自營者補助將排富。

四大行業自營者優先補助

許銘春表示，自營作業者現金補貼三大原則為二○一八年沒有達到課稅標準、有在職業工會投保且投保薪資在兩萬四千元以下，將每月補助一萬元，共補助三個月，且預計一次核撥三萬元至申請勞工帳戶。

許銘春表示，兩萬四千元就是排富門檻，從勞保統計人數約為一百卅三萬多人，其中四大行業包含住宿及餐飲從業人員、批發零售業、運輸倉儲，以及藝術娛樂服務業，將列為優先補助對象。

協助青年就業、即時上工

為了因應畢業季，勞動部擬推出六十億元安穩青年就業計畫，雇主雇用新鮮人，初擬每個月補助一萬兩千元，共補助十二個月，估可協助六萬名青年就業。

勞動部也推出「安心即時上工計畫」，補貼非典型勞工被減少的工時，最多補貼八十小時、換算下來為一萬兩千六百四十元，工作機會約六萬名，工作時間則為三個月到半年，預計本月中旬上路。另外，為避免疫情可能造成的失業潮，勞動部制定「公共服務短期上工計畫」，給予基本工資兩萬三千八百元，最多補助半年，約七萬人可獲得工作機會。

新冠肺炎 COVID-19

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