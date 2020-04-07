國發基金紓困新創 不限資本年限

「新創企業恐是紓困方案的孤兒！」國發會7日舉辦新創紓困的線上說明會，有別於傳統產業的紓困，國發基金將以「特別股」的形式協助新創的短期營運。國發會強調，新創紓困將保留最大彈性，不管成立年限和資本額，只要「具有創新本質」都有機會申請。

保留彈性的紓困

「由於新創的特性和傳統產業迥異，紓困方案或許無法適用。」國發會主委陳美伶表示，對此，國發基金將以「特別股」的形式投資，並有4大特色，包含量身訂做、保留最大彈性、救急不救窮以及講求效率。她也強調，從申請到撥款1個月內即可完成，文書作業不多，但希望企業能夠事先溝通。

談到何為新創企業，國發會副主委鄭貞茂指出「必須具有創新本質」，並未限制成立年限和資本額。至於怎麼證明業績受影響？鄭貞茂表示，因個別公司態樣不同，只要申請人能夠說服審議委員的文件均可。此外，由於國發基金的紓困目的是「短期資金協助」，因此特別股以2年為期限，股息利率以1.5%為原則，2年一到企業必須贖回。

「紓困以台灣境內的股份有限公司為主。」鄭貞茂指出，最好是以台灣公司名義申請，若為境外公司的分公司，必須是獨立運作的個體才得以申請。

有業者在線上詢問，特別股的贖回年限是否可以更長？鄭貞茂回應，這是因疫情特殊需要協助企業營運的資金（以6個月的營運資金為原則），若有必要最多可延長1年。鄭貞茂強調，官股比例應低於50%，且不會干涉公司董事會運作，但必須提供財務報表給國發會，以利投後管理和立法院監督。

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