50歲大叔憂裁員、繳不出房貸 網：這3題曾思考過就不怕

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全世界，不僅在美國引發嚴重的失業潮，更衝擊全球經濟，各行各業哀鴻遍野。一名網友就在網路論壇上表示，「疫情、裁員、中年、房貸、無薪假」這幾件事情讓他寢食難安。年近50、才剛進公司一年多的他，深怕被公司列入資遣或無薪假的名單中，他無奈地表示：「在這樣的情況下，不知道我還有什麼能做的嗎？」

該名網友在「mobile 01」上發文說到，「上週公司已宣佈，我們部門業務量下滑近9成，為保住公司不倒，必須要同步進行一切必要應變計畫」，包括裁員、無薪假、減少工時、轉調、及優退，都是原Po可能遇到的情況。他憂心忡忡地說，「這大概是我出社會以來所遇到最大的危機」，由於在這份工作上經驗、資歷淺，加上年紀大，很可能無法留下。房貸的壓力讓他喘不過氣，雖也嘗試網路工作，不過未有任何成效。

網友們除了安慰原Po外，也提供許多實質的建議，「現階段也只能努力開源節流穩定收入了，趁無薪假期間找打工或更新履歷找工作、考慮換便宜的房子」、「真的不行，還有保全或者總幹事先做做看，房價可能因疫情，大家都繳不起貸款，因為大量法拍而下跌」、「真的失業的話可以先到麥當勞打工或是兼職外送，雖然和原本薪水不能比但至少有收入」。

不過，也有網友反問原Po，「是否有想過萬一房貸繳不出來該怎麼做、中年失業該怎麼辦、家中臨時急需用錢怎麼辦」，認為這些問題若能提前思考，或許就能減輕些許壓力。民眾平時應做好理財規劃，並在買房、投資前預先評估自己是否能承擔風險，評估的層面需涵蓋收支、資產、年齡等，才能在危機前臨危不亂。