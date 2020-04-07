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防疫在家時間增加開銷減少 網有感：比上月省2萬

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「疫情爆發以來這幾個月有人減少消費嗎」，貼文引發眾人熱議。報系資料照
有網友好奇詢問「疫情爆發以來這幾個月有人減少消費嗎」，貼文引發眾人熱議。報系資料照

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，為了避免遭到感染，消費者減少外出用餐、旅遊活動，對此，有網友好奇詢問「疫情爆發以來有人減少消費嗎」，貼文引發眾人熱議。

原PO在PTT發文提及，撇除出國計畫取消這種一次性的減少消費，在還沒被裁員及無薪假的前提下，大家的日常消費有因為疫情而變少嗎？還是因此多買了很多東西回家囤？「這幾個月真的有人減少消費嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「以前假日沒事逛街買東西回家，現在直接不出門當然消費少很多」、「沒刻意省但上個月比平均少兩萬，少跑賣場的關係」、「少花一萬」、「蠻省的，不出門就不會花錢了」、「不出門真的比較有存錢」。

另外有部份網友指出，現今網路購物發達，消費並不會減少，「消費都跑去線上刷信用卡了」、「電商、大賣場、外送表示：業績強強滾」、「網路消費變多了」、「宅在家逛網拍時間變多，消費比疫情爆發前還多」。

新冠肺炎 COVID-19

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