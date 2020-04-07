疫情下是買車好時機？ 網友反應兩面倒

新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的經濟衝擊，除了旅遊產業受到影響，觀光業、餐飲服務業也大受打擊。部分企業已開始放無薪假，讓許多人很擔憂接下來恐引爆失業潮，間接影響到民眾的消費意願。一名網友就在網路論壇上表示，自己原本預計在這個月購入新車，不過眼看疫情越來越嚴重，擔心公司也會開始放無薪假，因此想詢問網友們的意見，「究竟在疫情嚴重時，適合買車嗎？」

該名網友在「mobile 01」上發文提及，原本預計在近期將22年的老車換成新車，由於疫情有擴大的趨勢，且已有公司開始放無薪假，在傳產上班的自己很擔心會因此受到波及，無法負擔車貸。因此，想尋求網友們的建議，「現在究竟是不是一個購車的時機點呢？」原Po也補充說明，雖然車齡已逾20年，不過車子還能代步，且自己並不常開。

其他網友回覆直言，「我也是很舊的老車，但是覺得疫情這樣變化，還是手頭有流動現金比較實際」；有人也提及，若原Po是考量到舊車換新車的5萬元補助，「反正車在那不會跑，補助歐，我看年底會再延長」。不過，有網友持相反意見，認為「各大車廠減產，進口車大受影響、國產車倒還好，基本上庫存會越來越少，沒有庫存議價空間就變少，要買趁現在還有庫存出手」。

事實上，在這波疫情蔓延下，國內汽車產業是少數業績大幅成長的行業。為了避免搭乘大眾交通運輸工具、減少感染風險，近期正在觀望要不要買車的民眾，都選擇直接下訂。若是預算不足，民眾便會轉而購入機車，或是直接使用共享機車的服務。但業者也表示，隨著國內確診人數增加、企業頻傳無薪假，影響民眾消費信心，因此儘管3月車市看漲，4月後的訂單恐會持續走低。