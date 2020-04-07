為何不發現金改發酷碰券？ 網曝關鍵主因：不意外

新冠肺炎（COVID-19）重創台灣經濟，失業率跟著提升，其中觀光、交通、餐飲業影響較大，政府為了振興經濟，決定推出酷碰券，民眾在適用通路消費即可享25％優惠，每人額度上限1000元。這讓一名網友好奇詢問「為什麼不發現金就好，發酷碰券要幹嗎」，貼文引發眾人熱議。

原PO在PTT發文提及，目前世界各國都在刺激財政，對一些受害產業補助無可避免，但重點是酷碰券到底要幹嗎？75折券？百貨周年慶都不止75折，加上每人至少消費4,000元才能享有折扣，那直接發現金不是比較簡單嗎？

貼文一出，網友紛紛點出不發現金的關鍵主因，「發現金我絕對直接存起來，誰跟你拿去消費？」、「老人家絕對把錢存起來」、「民眾把錢存起來，這樣就白發了，也沒有刺激到經濟」、「現在是要刺激消費，發酷碰券比發現金有用」、「不意外！發現金不見得每個人會花」。

行政院今舉行紓困振興方案記者會，對於外界建議發放現金紓困，政務委員龔明鑫表示，紓困是要救急或救窮，發放現金會導致不急不窮者排擠資源，且發現金狀況會比發消費券還要更糟，因為現金可能會被轉換成存款。

官方提到若像新加坡發放每人一萬兩千元的台幣，則台灣預計要發2300億元左右，但所得到的結果是受創企業老闆也領到此筆金額，可依然無法支撐企業經營，依然要裁員，被裁員的人也無法靠這一萬兩千元維持生活。

發放現金固然會有人消費，但也可能被轉換成存款，因此政府才會改變作法，希望刺激帶動消費，幫助企業和民眾度過寒冬。