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防堵連假破口 企業湧現「彈性上班」潮

聯合晚報 / 證券組記者／綜合報導
疫情中心指揮官陳時中呼籲清明連假期間民眾若曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，儘可能在家上班。圖為上午台北街頭上班人潮。 記者余承翰／攝影
疫情中心指揮官陳時中呼籲清明連假期間民眾若曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，儘可能在家上班。圖為上午台北街頭上班人潮。 記者余承翰／攝影

疫情指揮中心提出各公司企業採取彈性上班建議後，企業紛紛動起來。繼金控開出第一槍後，不少大型集團也因應疫情變化啟動應變措施，包括訂出彈性上班等相關作業。鴻海聲明，去過警報景點今天起在家上班自主健康管理七天，確認身體健康無異狀才能進公司。

統一集團要求連假期間去國家級警報景點的員工居家辦公14天，遠東新則要求即日起員工全面戴口罩上班，並在兩周前已啟動彈性上班。統一集團表示，公司的後勤單位本就分為三個上班時段供員工選擇。

遠東新表示，因應此次連假期間「國家級景點」警報，已完成全員調查，並要求旗下全體員工今日全面戴口罩上班。從疫情爆發以來，遠東新已完成全體5000多名員工的健康調查，兩周前並開始啟動異地辦公措施，同時將上班時間改為兩梯次上班。

中鋼表示，日班已設有彈性上下班制度，彈性時間為1小時，還在研議彈性時間改調整為2小時。台泥表示，公司此前已模擬各種可能性，包括部分人員彈性上班或全體彈性上班。目前為止，所有會議均採視訊或小人數方式進行，身體不適者一率居家上班。

半導體通路指標廠文曄由於營運據點除了台灣之外，尚包括中國大陸多個城市、韓國、新加坡及南亞多個國家，因此，該公司區分為辦公室人員分成兩組人員，輪流進辦公室上班及居家遠距上班，一周輪調一次；但通路商著重倉庫管理，倉儲管理相關人員更分成三組輪班，以防出現確診人員，其他同組需進行居家隔離的情況。

資訊服務商精誠針對彈性上班，首先採用分區上班的政策，每個部門都會拆開到公司所屬的不同辦公室上班，並授權給各個事業單位主管，會依照自己業態的不同，規劃分區上班的安排。

面板廠友達已成立「全球營運持續應變指揮體系」（BCP），並規劃同仁分區／在家辦公的計劃。群創（3481）目前針對員工這四天連假的國內旅遊史進行調查，群創說，目前已有分組、居家辦公等方案。

新冠肺炎 鴻海 中鋼

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