防堵連假破口 企業湧現「彈性上班」潮

疫情指揮中心提出各公司企業採取彈性上班建議後，企業紛紛動起來。繼金控開出第一槍後，不少大型集團也因應疫情變化啟動應變措施，包括訂出彈性上班等相關作業。鴻海聲明，去過警報景點今天起在家上班自主健康管理七天，確認身體健康無異狀才能進公司。

統一集團要求連假期間去國家級警報景點的員工居家辦公14天，遠東新則要求即日起員工全面戴口罩上班，並在兩周前已啟動彈性上班。統一集團表示，公司的後勤單位本就分為三個上班時段供員工選擇。

遠東新表示，因應此次連假期間「國家級景點」警報，已完成全員調查，並要求旗下全體員工今日全面戴口罩上班。從疫情爆發以來，遠東新已完成全體5000多名員工的健康調查，兩周前並開始啟動異地辦公措施，同時將上班時間改為兩梯次上班。

中鋼表示，日班已設有彈性上下班制度，彈性時間為1小時，還在研議彈性時間改調整為2小時。台泥表示，公司此前已模擬各種可能性，包括部分人員彈性上班或全體彈性上班。目前為止，所有會議均採視訊或小人數方式進行，身體不適者一率居家上班。

半導體通路指標廠文曄由於營運據點除了台灣之外，尚包括中國大陸多個城市、韓國、新加坡及南亞多個國家，因此，該公司區分為辦公室人員分成兩組人員，輪流進辦公室上班及居家遠距上班，一周輪調一次；但通路商著重倉庫管理，倉儲管理相關人員更分成三組輪班，以防出現確診人員，其他同組需進行居家隔離的情況。

資訊服務商精誠針對彈性上班，首先採用分區上班的政策，每個部門都會拆開到公司所屬的不同辦公室上班，並授權給各個事業單位主管，會依照自己業態的不同，規劃分區上班的安排。

面板廠友達已成立「全球營運持續應變指揮體系」（BCP），並規劃同仁分區／在家辦公的計劃。群創（3481）目前針對員工這四天連假的國內旅遊史進行調查，群創說，目前已有分組、居家辦公等方案。