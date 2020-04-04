疫情重創航空業 交部媒合千億專案貸款

新冠肺炎疫情重創航空業，交通部長林佳龍昨（3）日視察台北航空站跑道整建工程時透露，已媒合六家國籍航空於連假後，與主辦銀行討論專案貸款，交通部與經濟部會做為主要信用擔保單位，讓航空公司一次完成申請、擔保及審查，估算貸款總額度近千億元。

為控制疫情，交通部宣布禁止旅行社出團或接待入境觀光團體，中央流行疫情指揮中心隨後又提高全球旅遊警示達第三級，也禁止以台灣為轉機地，以致除了工作、商務、探親、返鄉等需求，航空大幅減班，營收銳減。由於各航空公司仍有員工發薪、基本營運等現金需求，交通部上個月提出專案貸款，獲得行政院支持。

林佳龍說，已與中小企銀、信保基金董事長討論，希望專案貸款省去航空公司往返跑公文的時間，讓申請、擔保、審查「三位一體」同步進行。