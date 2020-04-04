助業者轉移運能／飛機客艙載貨 下周開放申請

因應新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，客機已無旅客可載，國籍航空公司希望比照國外，開放現有客機的客艙也可載貨，以減少虧損，交通部民航局近日完成相關規範訂定，並口頭告知航空公司，最快下周一（6日）便可發函讓航空公司提出申請。

相關官員昨（3）日表示，客機載貨有兩種形式，一是以現有客機的機腹貨艙載貨，客艙仍不載人，航空公司只要有該條航線的航權，援用原來的班號，並於網站標明該客機不搭載旅客即可，這種載貨模式相當單純，近期包括長榮航、星宇都已向民航局申請獲准，並飛航了幾架次。

另一種是客艙也載貨、但不載人，這種模式稍微複雜一點，原則上可放置物品的地方，如機艙上方手提行李放置處、座椅下方及座椅都可，但物品高度不可超過椅背，且必須用網帶固定好，而且客艙不可攜帶的鋰電池、打火機、酒精等。