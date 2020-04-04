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助業者轉移運能／飛機客艙載貨 下周開放申請
因應新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，客機已無旅客可載，國籍航空公司希望比照國外，開放現有客機的客艙也可載貨，以減少虧損，交通部民航局近日完成相關規範訂定，並口頭告知航空公司，最快下周一（6日）便可發函讓航空公司提出申請。
相關官員昨（3）日表示，客機載貨有兩種形式，一是以現有客機的機腹貨艙載貨，客艙仍不載人，航空公司只要有該條航線的航權，援用原來的班號，並於網站標明該客機不搭載旅客即可，這種載貨模式相當單純，近期包括長榮航、星宇都已向民航局申請獲准，並飛航了幾架次。
另一種是客艙也載貨、但不載人，這種模式稍微複雜一點，原則上可放置物品的地方，如機艙上方手提行李放置處、座椅下方及座椅都可，但物品高度不可超過椅背，且必須用網帶固定好，而且客艙不可攜帶的鋰電池、打火機、酒精等。
官員說，原本客機的客艙有空服員，但客艙載貨不需有任何空服員，但至少須有一個人在，客艙有任何狀況時，此人可以立即處理，且飛航前須先告知對方機場。另外，物品放置也需符合載重平衡規定。據了解，包括華航、長榮航、華信等航空公司，都曾向民航局詢問過客艙載貨的規定。民航局也先以口頭告知航空公司，最快周一就可發函請航空公司提出申請。
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