酷碰券、消費券哪個好用？ 網友一面倒挺「它」

因為新冠肺炎疫情影響到民眾消費意願，也導致一些產業叫苦連天，為了刺激消費，經濟部將推出每人每月上限新台幣1000元的平台酷碰券，協助業者度過難關。對於這項政策，有網友就拿2009年的消費券來做比較，並在網路上發文提問「酷碰券和消費券有什麼不一樣？」網友們雖然看法兩極，但多數人覺得酷碰券限制太多，還是拿消費券比較好用。

經濟部長沈榮津日前指出4月底、5月初推出的「酷碰券」是鼓勵民眾綁定行動支付，出門實體消費，就提供25%折扣，回饋消費者以刺激內需，官員進一步說明，由政府補貼25%的折扣額度，每人上限1,000元，但店家仍可以再加碼回饋，擴大刺激消費，但電商、外送平台、超市和超商等四種疫情「受益產業」，即使綁定行動支付，也被排除適用「酷碰券」。

對於政府提出的「酷碰券」措施，一名網友就以11年前的「消費券」來做比較，他在PTT發文寫道「酷碰券：你消費，我打折，我付錢。消費券：你消費，我付錢。本質來說是不是這樣？」還有其他網友也發文提到「政府下個月發1000元酷碰券，該怎麼爽用？」兩篇貼文都引起網友熱烈的探討差異性。

有網友大讚政府推行酷碰券的構想，「酷碰是要消費者自己掏錢出來政府加碼，消費券是直接從政府身上掏錢給業者，酷碰比較有避免通貨緊縮的效果」、「酷碰是消費者也要花錢，政府是補助一部份消費，所以酷碰沒人要用，政府就不用支出；很多人用，創造GDP就多」、「行動支付年輕人比較有感」、「因為病毒會附在鈔票和實體券上啊，要防疫當然是發電子券」、「順便推廣行動支付，一魚兩吃」、「這政策明明就不錯，推廣行動支付本就是好事」。

不過多數網友則不看好酷碰券的政策，「酷碰你自己要負擔部份費用，不好用」、「就不想給人民錢啊，現在誰想消費啊」、「夜市券用了幾成就知道酷碰效果大不大了」、「消費券比較好吧！這個還要花4千」、「依台灣人習性，要自己先從口袋掏錢才能使用酷碰，我猜大多數人會興趣缺缺吧」、「行動支付老人是會嗎？」、「用行動支付到時是不是只有特定店家？」、「對一般小店好像幫助不大」、「不要說手機，就討論有多少店家可以電子支付，出了都會區，一般市區都沒幾家」、「真正有困難的人還要先有3千元才能花你這1千元」、「消費券好用多了，還要行動支付？」、「限制一堆，真小氣」。