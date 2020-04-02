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經濟部砸2.65億 補助餐飲、零售業上架外送、電商平台

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
經濟部啟動餐飲業者上架外送平台、零售業者上架電商網站建置等兩項補助方案。圖／聯合報系資料照片
經濟部啟動餐飲業者上架外送平台、零售業者上架電商網站建置等兩項補助方案。圖／聯合報系資料照片

新冠疫情嚴重衝擊餐飲業、零售業，經濟部昨天公告兩項要點，即日起啟動餐飲業者上架外送平台、零售業者上架購物平台或電商網站建置等兩項補助方案。餐飲、零售業者即日起送交計畫書，最快可於十日起選擇平台申請補助，經濟部總計編列二點六五億元經費，將有一萬一千家餐飲業、一千家零售業受惠。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，外送服務方面，經濟部編列一點六五億元經費，預計補助一萬一千家「首次導入外送服務」的餐飲業者，每家補助上限一點五萬元；電商部分，包括購物平台上架或電商網站建置，預計補助一千家還未接觸電商的零售業者，每家最高補助上限十萬元。

依據相關補助作業要點，外送、電商平台等服務提供業者，即日起就可提出推廣計畫書申請，可以提供單項服務，也可以提供「一條龍」全套服務，協助餐飲、零售業者上線，商業司將在審閱後公布方案。

據了解，外送、電商平台等業者皆釋出善意，例如願意大幅調降外送抽成、上架費等，初步願意參加的外送相關業者就有十一家，除了民眾熟知的外送業者，來洽詢的還包括各地機車快遞等，陳秘順說，相信這些業者都會盡快提出申請。

目前有部分零售業者除了電商之外，也在外送平台上架，陳秘順強調，每間餐飲、零售業者只能在電商或外送平台中擇一申請補助，且如果零售業者在外送平台提供生鮮、雜貨，而非調理過的即食餐點，也不適用外送平台補助。

經濟部表示，在每月五日前申請的業者，商業司將在十日公告名單和各家方案，每月廿日前申請，同月廿五日公布，餐飲和零售業者最快在本月十日就能依名單，選擇要合作的上架平台，簽約後再由服務提供業者代為申請補助款。

兩方案受理到六月廿日，陳秘順表示，若經費提早用完，就會提早截止，至於會不會加碼，要看疫情發展而定，目前沒有計畫。

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